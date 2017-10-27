В ноябре во всех 85 субъектах России пройдут итоговые конференции региональных отделений ОНФ.

Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров России по реализации общественных предложений. Об этом заявил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов, передает ТАСС.

По его данным, в республике общественные предложения выполнены на 85 процентов. Лидером стала Тульская область, где в жизнь воплотили все инициативы. На втором месте оказалась Амурская область с 98 процентами, на третьем – Краснодарский край (88 процентов), Томская область расположилась на четвертой позиции (88 процентов).

Как проинформировал Анисимов, в центральном штабе ОНФ было принято решение провести в ноябре во всех 85 субъектах России итоговые конференции региональных отделений организации.

«Активисты Народного фронта сформируют общественные предложения по повышению качества жизни граждан, которые затем будут переданы органам исполнительной власти регионов. Также будет проведена ежегодная ротация состава региональных штабов, в ходе которой планируется привлечь и молодежь», – отметили в пресс-службе ОНФ.

По словам Анисимова, к работе ОНФ планируется привлечь 450 активистов из числа молодежи.