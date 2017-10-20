Медики еще не бьют тревогу, но уже отмечают: количество глазных заболеваний у населения растет, молодеет и возраст тех, кто ими страдает. Сейчас в Татарстане проживают около 28 тысяч человек с диагнозом «глаукома», около 50 тысяч - с катарактой.

Как же обычным людям защитить себя от этих грозных болезней? Помогают ли народные средства улучшить зрение? Обо всем этом журналистам рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

С огорода - к офтальмологу. Медики отметили, что в офтальмологии появилась настоящая сезонность обращений. Летом население, занятое садово-огородными работами, лечиться не хочет. Пока ответственные граждане все необходимое не перекопают, не высадят, к врачам не ходят. Осенью же пациенты, а в основном это пенсионеры, вернувшись с огородов, бегут к офтальмологам.

- Количество тех, кто страдает от болезней глаз, растет. «Молодеет» и статистика. Если раньше, к примеру, катаракту лечили в среднем у пациентов после 60 лет, то сейчас - ближе к 50 годам. Между тем от своевременной диагностики зависит успех лечения. Чем раньше вы определите степень, стадию заболевания, тем благоприятнее окажутся прогнозы. Не стоит откладывать визит к доктору на потом, - отметил главврач Республиканской офтальмологической больницы, главный внештатный офтальмолог МЗ РТ Айдар Амиров.

Врачи подробно остановились на трех наиболее распространенных глазных болезнях татарстанцев - глаукоме, катаракте и патологии сетчатки.

О коварной глаукоме. Одним из наиболее тяжелых и коварных заболеваний в офтальмологии является глаукома. Если у пациента ее выявили, то восстановить зрение будет уже невозможно. При глаукоме, как при сахарном диабете, требуется постоянное и длительное лечение, говоря точнее, пожизненное. Данная болезнь протекает бессимптомно вплоть до критической, последней стадии. В один прекрасный момент человек, случайно закрыв один глаз, осознает, что открытый глаз практически ослеп.

Причина - поздняя обращаемость. Врачи призывают граждан старше 40 лет хотя бы раз в три года проверять глазное давление, это один из главных провоцирующих факторов. Особенно внимательными нужно быть людям, у которых в семье есть больные глаукомой. Им нужно проходить обследование чаще - раз в год. Сейчас диагностические возможности позволяют с большой точностью отмечать даже малейшие ухудшения зрения.

Катаракта: операции и очереди. Что касается катаракты, то это обратимая слепота. Однако врачи еще раз напомнили пациентам, что никакие глазные капли, витамины, таблетки не могут остановить и тем более вылечить катаракту. Не нужно тратить на них свое драгоценное время. Лишь микрохирургическая операция способна дать полное выздоровление. В ходе нее доктора заменяют помутневший собственный хрусталик человека на искусственный. Сегодня такие операции являются достаточно обыденными. Их проводят под местной анестезией, без госпитализации в стационаре. Буквально через несколько часов оперированный глаз начинает хорошо видеть. Вроде бы все замечательно: у медицины есть все возможности дать хорошее зрение практически в любом возрасте. Однако остаются проблемы - это прежде всего очереди. Порой желанную операцию приходится ждать годами.

Патология сетчатки. Это та группа заболеваний, которая приводит к снижению зрения. Патология сетчатки может быть врожденной или возникает при других болезнях - сахарном диабете, черепно-мозговых травмах, болезнях почек и надпочечников и т. д.

При дистрофии сетчатки поражаются клетки - фоторецепторы, отвечающие за видимость вдаль и восприятие цвета. В основном от нее страдают пожилые люди, у которых постепенно снижается зрение.

Мед, черника или морковь? Наконец, спикеры ответили на интересующие многих вопросы о пользе продуктов питания для зрения. В интернете можно найти множество рекомендаций о том, как при помощи черники вылечить близорукость, применяя мед, избавиться от катаракты, употребляя морковь, научиться видеть в темноте. Не преувеличены ли возможности этих продуктов?

- К сожалению, лечение катаракты медом - это заблуждение. На сегодняшний день не существует ни одного реального способа лечения и медикаментозной профилактики катаракты. Все известные витаминные капли, народные средства себя не оправдывают. Это в большей степени для самоуспокоения пациента. Единственный реальный способ лечения катаракты - хирургия. Конечно, каждый человек боится операции. Это естественно. Но нужно понимать: что бы мы в глаза ни капали, это нас не обезопасит. Что касается питания, то недостаток витамина А в тяжелых формах, цинга могут вызывать различные поражения зрения. Однако это касается стран третьего мира, где существуют проблемы с питанием. Нельзя назвать какую-то специальную диету, при которой люди хорошо видят. «Я ел морковку, поэтому я зрячий» - это из области народных преданий, - подытожил главный врач одной из офтальмологических клиник Казани доцент Яков Вургафт.

Скупать килограммами чернику не стоит. Однако врачи отметили, что в целях профилактики той же близорукости она будет полезна. Просто помните: это не лечение, а всего лишь помощь в деле предупреждения болезни.