Завершилась долгожданная реконструкция дороги в Салмачи

Ремонт и расширение дороги от улицы Кул Гали до поселка Салмачи наконец подошло к концу, сегодня состоялось ее торжественное открытие. Что в итоге получили местные жители?

- Работы велись семь месяцев, - прокомментировал заместитель генерального директора компании-подрядчика Марат Саттаров. – Такой продолжительный срок связан со сложностью объекта, тем не менее, мы уложились в срок. В итоге дорога протяженностью 1,7 километров была расширена до 4 полос движения, а в наиболее оживленном месте, где проезжая часть примыкает к улице Габишева – до шести.

Владислав КОСОЛАПКИН

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