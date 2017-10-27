Недавно в Торгово-промышленной палате РТ прошел очередной бал, организованный руководителем студии историко-бытовых танцев для представителей старшего поколения, народным артистом РТ Рифатом Абульхановым.

В зале кружатся пары. Рифат Низамович уверенно распоряжается, объявляя смену танцев. Дамы - в длинных бальных платьях и перчатках, с веерами в руках, кавалеры - в строгих костюмах. Участники бала выглядят значительно моложе своих лет.

- Мне нравится обстановка, она здесь действительно светская и непринужденная. Можно окунуться в атмосферу истории и почувствовать себя участником настоящего бала. Исторический бал - это не только правильность движений, а в первую очередь этикет, - делится впечатлениями участница Татьяна Дмитриева.

Полонез, вальс, мазурка, полька, кадриль - в танцах прошлых столетий кружатся не только люди зрелого возраста, но и молодые ребята, которые годятся им во внуки. Дебют - событие всегда волнующее и надолго запоминающееся, считает юная Лариса Крикун, добавив, что на балу она впервые. А ее партнер 23-летний Илья Мзоков-Доржу занимается танцами уже три года.

- Я люблю современную музыку. Но когда попадаешь в мир танцев, балов и манер прошлых лет, получаешь абсолютно новые впечатления. К сожалению, танцевальные традиции сейчас исчезают. Их тонкостям - умению подать руку девушке при приглашении ее на танец, поклонам, жестам, танцевальным позициям нас обучает Рифат Низамович, - говорит Илья.

Хотя в коллективе люди разных профессий и возрастов, всех объединяет стремление познать культуру исполнения исторических танцев и любовь к прекрасному. Каждый танцор - личность с интересной судьбой. К примеру, 80-летний кандидат физико-математических наук Валентин Романов помимо танцев еще и солист хора «Напевы». В репертуаре хора - песни на татарском, русском, удмуртском, цыганском, украинском языках.

- Когда соприкасаешься с историческим танцем и его разучиваешь - это совсем другое ощущение и понимание ушедшей эпохи, - уверен преподаватель обществознания Георгий Мюллер. В школе он работает 42 года.

Грация, элегантность, умение красиво двигаться под музыку и чувствовать партнера - это далеко не полный перечень того, что приобретают для себя участники танцевальной студии. Это еще и исторические познания, а для кого-то и повод блеснуть фантазией и талантом к рукоделию. Ведь многие костюмы и аксессуары к ним танцоры шьют и делают сами.

- Танцы развивают и тело, и дух. Также это приятное времяпрепровождение, общение с друзьями. Увлечение танцами дает уверенность в себе, обогащает внутренний мир, - считает участница бала Татьяна Романова.

- Здесь мы забываем о возрасте, получаем удовольствие и надолго заряжаемся положительными эмоциями, - продолжает ее подруга, 76-летний ветеран-педагог Файрузя Бикмуллина.

Среди участников есть и семейные пары - это Ильзира и Фархат Гайнетдиновы, Миляуша и Равиль Габдуллины. Равиль - офицер военной службы, полковник запаса. Кстати, во время танцевальной паузы Фархат Гайнетдинов исполнил на саксофоне музыкальные композиции. По его словам, еще год назад он не знал ни одной ноты, а сегодня уже продемонстрировал свои исполнительские навыки.