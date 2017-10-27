В преддверии осенних каникул редкий родитель не задумывается о безопасности своих детей. В ДРКБ на прошлой неделе прошло занятие в школе выписки для родителей по профилактике травм у детей. Советы, как избежать травмоопасных ситуаций, дал заведующий отделением детской травматологии и ортопедии ДРКБ Алексей Адольфович Глушков.

И хотя самыми опасными, уязвимыми и незащищенными считаются дети от 2 до 7 лет, причем мальчики в силу своего бесстрашия и энергичности получают травмы в 2 раза чаще девочек, все же помнить о безопасности своих детей стоит всем родителям.

Дорожно-транспортные происшествия

В таких случаях происходят наиболее тяжелые травмы, приводящие к получению повреждений и инвалидизации, напомнил врач. Дети могут пострадать, будучи и пешеходами, и пассажирами. Причем ребенок может получить тяжелое увечье, если во время поездки в автомобиле находится на сиденье или на руках у кого-нибудь из родителей, а не пристегнут в специальном кресле.

Катание же на велосипедах, самокатах, скейтбордах, роликовых коньках должно производиться в специально отведенных и безопасных местах, с применением защиты - шлемов, налокотников, наколенников, перчаток - и только в присутствии взрослых. Любые игры вблизи проезжей части недопустимы!

Советы родителям

Выполняйте все требования правил дорожного движения по перевозке детей в транспортных средствах.

Одевайте ребенка в яркую одежду, желательно со светоотражающими элементами.

Строго соблюдайте ПДД, постоянно подкрепляя это собственным примером.

Переходя дорогу, крепко держите ребенка за руку, так как его действия могут быть непредсказуемы.

Отравления и ожоги

Не менее тяжелые травмы и повреждения могут возникнуть при воздействии огня, горячих жидкостей, препаратов бытовой химии, лекарств.

Вследствие недостаточного контроля со стороны родителей каждую неделю в ДРКБ поступают дети с отравлениями лекарственными препаратами из домашних аптечек. Красивые пузырьки с разноцветными таблетками могут оказаться в доступных для ребенка местах. Страха перед ними у детей, как правило, нет, ведь родители, когда дают ребенку лекарство, говорят, что оно полезно и необходимо для лечения.

Советы родителям

Не оставляйте препараты бытовой химии в открытом для ребенка доступе, на нижних полках шкафов и тумбочек в ванной, на кухне. Основой многих средств являются щелочи и кислоты. Результат игр с ними - химические ожоги кожи, глаз, дыхательных путей.

Все включенные в сеть электроприборы располагайте как можно дальше от края стола, при этом электрические провода не должны свисать.

Готовьте еду на дальних от края плиты конфорках.

Не ставьте на край стола посуду с горячими жидкостями. Любопытство ребенка и его желание быть самостоятельным приводят к тяжелым ожогам.

Прежде чем начать купание ребенка, проверьте температуру воды. Не оставляйте малыша одного в ванной, поскольку он может открыть кран с горячей водой и получить тяжелые ожоги.

Электрические розетки снабдите защитными заглушками.

Спички, зажигалки храните в недоступных местах.

Падение с высоты

Дети падают с высоты, перегибаясь через перила, залезая на деревья, на подоконник, опираясь на антимоскитную сетку. Падение детей с высоты - одна из частых причин детской смертности. К сожалению, еженедельно на лечение в ДРКБ поступают дети с травмами конечностей, переломами свода черепа, полученными в быту при падении с пеленальных столов и других предметов мебели. Дети постарше поступают с травмами, полученными при падениях с перекладин, на площадках на открытом воздухе, при занятиях спортом.

Советы родителям

Закрывайте двери балкона и окна во время детских игр.

Проветривайте комнату посредством фрамуг или форточек.

Не оставляйте без присмотра детей раннего возраста на пеленальных столах, диванах.

Насильственные травмы - самые страшные и недопустимые, полученные ребенком в результате примененного к нему насилия со стороны родителей, родственников, посторонних лиц.

Советы родителям

Никогда не оставляйте своих детей на улице, во дворе без присмотра. Они могут быть похищены, и последствия окажутся трагическими. Не оставляйте детей под присмотром посторонних лиц даже на короткое время.

Кроме того, родителям при общении с детьми важно формировать чувство ответственности за свои поступки, объяснять, чем могут быть опасны те или иные ситуации, было подчеркнуто на встрече. Можно использовать наглядные методы обучения детей, примеры, игровые моменты, чтобы выработать прочные навыки безопасного поведения.