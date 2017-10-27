В Горкинско-Ометьевском лесу в Казани близится к завершению второй этап благоустройства - общее выполнение работ составляет порядка 80%. На территории обустроены лыжные трассы с освещением, зона памп-трека и воркаута, площадка для выгула собак. Новые площадки будут доступны жителям в конце ноября.

Ход работ в новом парке проинспектировал вчера мэр города Ильсур Метшин.

Как рассказали градоначальнику помощник Президента РТ Наталия Фишман и заместитель руководителя исполкома Казани - председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, в этом году благоустройство территории продолжилось устройством новых экологичных пешеходных дорожек с освещением, установкой дополнительной сети видеонаблюдения для безопасности гостей лесопарка. Зимой территория станет центром притяжения лыжников: в лесопарке обустроены освещенные лыжные трассы со стороны Ометьевской части леса - в дополнение к уже имеющимся трассам, открытым в рамках первого этапа благоустройства. Также в ближайшее время здесь появятся зоны для активного отдыха - для памп-трека, воркаута, а также площадка для выгула собак, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Возводится специальная площадка из контейнерных блоков, где будут работать различные сервисы для гостей парка - образовательные, спортивные, точки общепита.

Ильсур Метшин осмотрел все строящиеся объекты и пообщался с местными жителями, прогуливающимися в это время в парке. Казанцы поблагодарили город за благоустройство территории и отметили, что лесопарк им очень нравится. Несмотря на будний день, в парке гуляли и пенсионеры, и родители с детьми, и владельцы собак.

В рамках второй очереди работ планируется обустройство дополнительных входных групп со стороны улиц Родины и Братьев Касимовых. Кроме того, сейчас производится укрепление оврага с организацией отвода поверхностных вод, устанавливаются скамейки, урны, гамаки. Основные виды работ планируется завершить к 1 ноября, укрепление оврага - до декабря. Мэр Казани поручил соблюсти сроки, чтобы уже к зиме горожане в полной мере могли воспользоваться услугами парка.

В рабочем совещании приняли участие глава администрации Советского района Казани Рустем Гафаров, начальник управления культуры Азат Абзалов, руководитель дирекции парков и скверов Алсу Карякина и другие.