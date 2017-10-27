Вчера на сборном пункте РТ состоялся день открытых дверей. В ходе брифинга были озвучены данные об осенней призывной кампании этого года и даны напутствия будущим солдатам.

В мероприятии приняли участие военный комиссар РТ Сергей Погодин, руководитель общественного проекта «Позвони маме» Юрий Сметана, председатель Комитета Общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы РТ Ахат Юлашев, заместитель муфтия РТ Нияз хазрат Сабиров и настоятель Варваринской церкви протоиерей Виталий, сообщает ИА «Татар-информ».

По словам Сергея Погодина, наибольшее количество татарстанских призывников служит на Черноморском флоте, в Ракетных войсках стратегического назначения, Президентском полку, автомобильной базе Генерального штаба и на Балтийском флоте.

Военный комиссар РТ отметил службу призывников Татарстана в Президентском полку Московского Кремля. «Начиная с 2010 года совместно с представителем Президентского полка нами отобраны и направлены на прохождение воинской службы 230 татарстанцев. В ноябре этого года 10 наших ребят будут отправлены на прохождение службы в Президентский полк», - отметил он.

Также в этот призыв продолжается комплектование комендантского Преображенского полка, куда отправятся служить 20 человек.

На брифинге упомянули о современном оборудованном всей необходимой техникой призывном пункте республики. Сергей Погодин рассказал, что в 2007 году сборный пункт был передислоцирован в новый комплекс зданий на базе завода «Точмаш». Там созданы все условия для медицинского освидетельствования, изучения воинских команд, размещения призывников и подготовки к отправке в воинские части.

На базе сборного пункта располагается центр «Патриот», что очень удобно, как отметил военный комиссар, для совместной работы по воспитанию подрастающего поколения.

На сборном пункте одновременно могут находиться до 400 человек. Здание оборудовано видеонаблюдением, имеется контрольно-пропускной пункт с комнатой для посетителей на 8 мест, медицинское отделение, включающее военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра и медпункт с кабинетом дежурного врача и медицинским кабинетом, а также помещение для изготовления персональных электронных карт.

Военный комиссар также подчеркнул, что призывники могут сами выбирать место предстоящей службы, но с некоторыми нюансами. В первую очередь учитываются пожелания тех призывников, которые успели получить военно-учетную специальность во время обучения в военно-патриотических клубах, спортивный разряд не ниже первого, во вторую очередь учитываются пожелания призывников с высшим образованием. Но любой призывник может заявить о своем желании служить в том или ином виде войск, отметил Погодин.