С обсуждения проблемы изучения двух государственных языков - русского и татарского - началось тридцать третье заседание Госсовета РТ пятого созыва, хотя этого вопроса в повестке заседания не было.



Ситуация с преподаванием татарского и русского языков в школах республики сложилась непростая.

- Конечно, мы все очень озабочены этой ситуацией, которая раскалывает наше общество по языковому и национальному признаку. Вопрос преподавания государственных языков затрагивает практически каждую татарстанскую семью. Я прошу вас без политизации, эмоций рассмотреть эту проблему. Необходимо сразу сказать: нарушений Федерального закона «Об образовании» и противоречий федеральному законодательству в Татарстане нет, - отметил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Президент Татарстана Рустам Минниханов тоже высказал свою позицию по вопросу, который взволновал татарстанцев:

- Мы зашли чересчур далеко, мы вернулись в 90-е годы. Как можно было создать такую ситуацию, чтобы разделить общество? Никаких вопросов по национальным отношениям у нас не было. После того как появился документ, мы создали рабочую группу, правительство республики и сегодня работает. Я считаю, что эту работу надо было спокойно довести до конца.

- Я обращался к прокурору РТ, генеральному прокурору РФ о том, что нам нужно время, чтобы завершить эту работу с Министерством образования и науки России, объяснить все людям. Но, к сожалению, здесь виноватыми оказались директора школ. Я считаю, что это совершенно неправильно. Вина, если есть, то у всех у нас, но не у них. Эти люди выполняли инструкции, работали по системе, которая у нас сложилась. Директора школ - это интеллектуальный потенциал нашей республики, - отметил Рустам Минниханов.

- Уверен, что мы найдем общее решение. Но нельзя этот вопрос трактовать так, как кому разумеется. Как может быть государственный язык добровольным? Нигде в мире такого нет. Я согласен, что нам надо работать над риторикой, количеством часов изучения татарского языка. И не надо этот вопрос политизировать. Уже оппозиционные структуры пытаются быть сторонниками татарского языка, чтобы внести раздор между русскими и татарами. Разве это можно позволить? - заявил Президент РТ.

- Нам надо выдержанно завершить этот путь. Главное - обеспечить стабильность, чтобы у нас не было раздора. Для нас это не приемлемо. Республика всегда отличалась стабильностью, - заключил Президент РТ.