В этом году в Казани приступили к капитальному ремонту общежитий.

Казалось бы, их обитателям только радоваться, наконец-то и эти запущенные здания приведут в божеский вид. Ан нет! Новенькие лифты подвергаются атакам вандалов, а отремонтированные душевые продолжают использоваться как кладовые. Корреспондент «Казанских ведомостей» побывала в одном из обновленных общежитий.

Капитальный ремонт в бывшее общежитие на Братьев Касимовых, 6 пришел вместе с весной. Все лето строители потратили на ремонт кровли, окон, системы электропроводки. Установили два новых лифта с музыкой внутри и камерой видеонаблюдения - невиданная роскошь для местных жителей. Сейчас на очереди утепление чердака базальтовыми плитами, покраска стен на лестничных маршах и ремонт входной группы.

Моим гидом по общежитию стал прораб Ринат Галиев, который ничего не скрывал и охотно показывал результаты проделанного. В прошлом году на аппаратном совещании в мэрии председатель комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин заявил, что помимо коммуникаций и крыши в общежитиях будут ремонтировать места общего пользования, в том числе заменят электроплиты.

Поэтому в первую очередь прошу своего провожатого отвести меня на кухню, показать душевые и туалеты.

Кухня расположена в одном из жилых отсеков на третьем этаже. Из шести плит в рабочем состоянии четыре. Никто их менять не собирается. Стены обшарпаны, на них жалкие остатки старой побелки. Новые здесь только электророзетки, зашпаклеванные после штробления канальчики для проводов да окна с широченными подоконниками.

В душевой строители согласно регламенту обустраивают поддоны, в туалетах меняют унитазы. И все.

- А как же стены? Посмотрите, вся плитка отвалилась, краска облупилась... - обращаюсь я к прорабу.

- Вопросы не ко мне, - говорит Ринат. - Мы проводим только те работы, которые входят в перечень капремонта и на которые выделены деньги.

М-да, грустная картина получается. На фоне старых деревянных полов с облезшей краской, нанесенной лет 20 назад, обшарпанных стен и покрывшихся копотью потолков даже новые окна теряются: их не сразу замечаешь.

- Что стены, их и сами жители могут покрасить, было бы желание, - замечает Ринат. - Гораздо опаснее оставлять старую электропроводку в комнатах. Мы ведь меняем только до входа в жилой блок, а там собственники сами должны беспокоиться. Но им, похоже, все равно. Провода в таком ужасном состоянии, что может произойти замыкание от перепада напряжения, а это грозит пожаром. Одно утешает - на всех площадках мы установили противопожарные щиты.

Зато кровля на здании новенькая и стены на лестничных маршах блестят от свежей краски. Большие, можно сказать, панорамные, окна начали устанавливать на межэтажных площадках. Получается светло на лесенках.

В недавно установленном лифте вместе с прорабом поднимаемся на верхний этаж под музыкальное сопровождение, которое льется откуда-то из-за стены. Не сразу поняла, что система вмонтирована в кабину.

- А еще есть камера видеонаблюдения, - показывает в верхний правый угол Ринат. - Только во втором лифте ее раскурочили, и музыка там уже не звучит, зеркало все в трещинах от ударов. Вандалы, что и говорить.

- Капитальный ремонт в общежитиях - это очень сложно, - вздыхает прораб. - В одном жилом отсеке 8 комнат, 8 собственников. Они не могут между собой договориться, не то что нам, строителям, объяснить, чего хотят. Поражает равнодушие и безразличие к тому, что происходит за дверью их комнаты. Хотя там, где хозяева относятся рачительно, заботливо, и кухни ухоженные, и санузлы чистые.

Бывшее общежитие на Братьев Касимовых, 6 - ныне жилой дом с приватизированными комнатами перешел под ответственность муниципалитета лет 6 - 7 назад. Коренных жителей, которые были заселены сюда еще до смены собственника здания, осталось совсем немного. Большинство из них, приватизировав комнаты, или продали их, или сдают кто посуточно, кто на более длительный срок.

Наверное, поэтому отношение к положительным переменам у большинства обитателей комнат, мягко говоря, прохладное и безразличное - не свое ведь жилье, временное, что его беречь.

- Вам, наверное, обидно за труд своих рабочих.

- Неприятно, - соглашается Ринат. - Мы ведь вкладываемся в работу по максимуму, тем более, будем нести пять лет гарантийную ответственность. Но бывает, не успели еще сдать готовый объект, а уже приходится местами вновь его ремонтировать.