Работы по благоустройству Горкинско-Ометьевского леса в Казани завершены на 80 процентов в рамках второй очереди благоустройства. Жителям Казани скоро будут доступны новые площадки.
На данный момент парк обустроен лыжными трассами с освещением, зонами памп-трека. Продолжается установка новых пешеходных дорожек с освещением, дополнительной сети видеонаблюдения и площадки для выгула собак. На территории в скором времени расширится сеть точек общепита, заработают спортивные сервисы. Также сейчас производится укрепление оврага с организацией отвода поверхностных вод, сообщается на сайте мэрии Казани.
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