Сегодня в Казани начал работу Всероссийский конгресс медсестер.

В мероприятии принимают участие более 1000 медработников. Тем для обсуждения у спикеров много. Прежде всего, это вопросы социальной поддержки медсестер, их взаимодействия с пациентами, проблемы эмоционального выгорания.

- До 90 процентов медсестер – женщины. У медицины вообще женское лицо. У нас, как правило, мужчины больше руководят, а женщины - работают. Конечно, внедрение технологий, уход за больными - большая моральная нагрузка. Поэтому на конгрессе представлен опыт лучших медицинских организаций по профилактике эмоционального выгорания, - рассказала журналистам заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Ирина Купеева.

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