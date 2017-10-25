Основные виды работ на объекте планируется завершить к 1 ноября.

Сегодня Ильсур Метшин в составе рабочей группы осмотрел Горкинско-Ометьевский лес, сообщает пресс-служба мэрии города. В данный момент на территории парка обустроены лыжные трассы с освещением, зона памп-трека и воркаута, площадка для выгула собак. В этом году были сделаны экологичные дорожки, устроена система видеонаблюдения.

Второй этап работ выполнен на 80%. По итогам этой очереди входные группы с улиц Родины и Бр. Касимовых обретут прилежный вид. Параллельно идут работы по обустройству оврага, укреплению стен, установке скамеек и гамаков.