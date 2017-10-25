В рамках дня открытых дверей в сборном пункте РТ были озвучены данные об осенней призывной кампании этого года.

Сегодня на сборном пункте РТ состоялся день открытых дверей при участии военного комиссара РТ Сергея Погодина, руководителя общественного проекта «Позвони маме» Юрия Сметаны, и председателя Комитета Общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы РТ Ахата Юлашева, заместитель муфтия Республики Татарстан, Нияза хазрата Сабирова и настоятеля Варваринской церкви протоиерея Виталия.

В ходе мероприятия состоялся брифинг, на котором были озвучены данные об осенней призывной кампании этого года и даны напутствия будущим солдатам.

Как сообщил Сергей Погодин, наибольшее количество татарстанских призывников служит на Черноморском флоте, в ракетных войсках стратегического назначения, президентском полку, автомобильной базе генерального штаба и на Балтийском флоте.

Военный комиссар РТ также отметил службу призывников Татарстана в Президентском полку Московского Кремля. «В этом году, как и в предыдущие годы, мы продолжаем выполнять задачу по комплектованию службы коменданта Московского Кремля президентского полка. Начиная с 2010 года, совместно с представителем президентского полка нами отобраны и направлены на прохождение воинской службы 230 татарстанцев. В ноябре этого года 10 наших ребят будут отправлены на прохождение службы в президентский полк», – отметил он.

Также в этот призыв продолжается комплектование комендантского преображенского полка, куда отправятся служить 20 человек.

Погодин упомянул в своем выступлении региональное военно-патриотическое движение «Юнармия».

«Мы ожидаем плоды попозже, потому что организация создана только в прошлом году, но уже 5 воспитанников этого движения в этом году мы отправляем служить в Военно-морской флот и Воздушно-десантные войска. Это говорит о многом», – поделился он.

На брифинге упомянули о современном оборудованном всей необходимой техникой призывном пункте республики.

«В 2007 году сборный пункт Республики Татарстан был передислоцирован в новой комплекс зданий на базе завода “Точмаш», в котором созданы все условия для медицинского освидетельствования, изучения формирования воинских команд, размещения призывников и подготовке к отправке в воинские части», – рассказал Погодин.

На базе сборного пункта располагается центр «Патриот», что очень удобно, как отметил военный комиссар, для совместной работы по воспитанию подрастающего поколения.

На сборном пункте одновременно может находиться до 400 человек. Здание оборудовано видеонаблюдением, имеется контрольно-пропускной пункт с комнатой для посетителей на 8 мест, медицинское отделение, включающее санитарный пропускник, военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра и медпункт с кабинетом дежурного врача и медицинским кабинетом, а также помещение для изготовление персональных электронных карт.

Военный комиссар также подчеркнул, что призывники могут сами выбирать место предстоящей службы, но с некоторыми нюансами. «В первую очередь учитываются пожелания тех призывников, которые успели военно-учетную специальность во время обучения в военно-патриотических клубах, спортивный разряд не ниже первого, во вторую очередь учитывается пожелание призывников с высшим образованием. Но еще раз повторяю, любой призывник может заявить о своем желании служить в том или ином виде войск», – заключил Погодин.

Ахат Юлашев обратился к будущим солдатам, рассказал, насколько внимательно сейчас относятся к призывникам, и поделился собственным опытом службы в армии. «Сегодня очень большое внимание уделяется нашим призывникам, поэтому у нас нет замечаний с мест прохождения службы на наших солдат. Мы получаем только благодарственные письма за то, что хорошо подготовили их. Татарстанцы очень хорошо проходят службу», – отметил Юлашев.