Сегодня еще одной библиотекой стало больше в Казани. 26 октября в детском саду №15 Вахитовского района Казани была торжественно открыта своя «Библиотека детства».

Напомним, создание библиотек в дошкольных учреждениях было инициировано Союзом журналистов РТ в 2015 году в рамках акции «Читающий Татарстан» с целью привития детям любви к чтению. С тех пор библиотеки появились во многих детсадах города. Особенно активно эту идею поддержали в Приволжском и Вахитовском районах Казани. Как заметила методист ИМО ГМЦ в Приволжском и Вахитовском районах Роза Василова, это дошкольное учреждение стало 14-м по счету, где появились свои библиотеки. Еще 6 детсадов в ближайшее время также планируют их открытие. Заведующая детсадом Елена Васильева призналась, что большую роль в создании библиотеки сыграли родители воспитанников.

В честь праздника дошкольники подготовили выступление с инсценировкой сказки «Репка» на татарском языке. Перед ребятами выступил поэт и артист Татарской государственной филармонии им. Тукая Георгий Ибушев. По традиции гости праздника подарили новой библиотеке книги. Так, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова пополнила один из стеллажей библиотеки сборником «Волшебные сказки малышам» и книгой «Музей детства в Казани», автором-составителем которой она является. В книге собраны 132 игры, в которые играли в детстве наши бабушки и дедушки, мамы и папы, и она, несомненно, будет интересна как педагогам, так и родителям.