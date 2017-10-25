Задержание произошло 19 октября.

1,7 кг синтетических наркотиков было изъято сотрудниками Отдела наркоконтроля УМВД России по Набережным Челнам, сообщает пресс-служба ведомства. 22-летняя девушка, проживающая в соседней области, была задержана при закладке партий наркотиков в тайники. При досмотре у девушки обнаружили 99,4 г. наркотического вещества, из тайников оперативниками было изъято еще более 1400 г. В номере гостиницы полицейские также нашли 200 г. наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».