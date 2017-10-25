Российский лидер озвучил стоимость совместного нефтехимического проекта в Татарстане на переговорах с Президентом Германии.

В Татарстане появится новое нефтехимическое производство с объемом инвестиций в 10 млрд долларов, проект будет реализован совместно с немецким концерном «Линде». Об этом рассказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Президентом Германии Франком-Вальтером Штанмайером. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

«Кроме того, в июне на полях Петербургского экономического форума подписан контракт с немецкой компанией „Линде“ на запуск нового масштабного нефтехимического производства в Татарстане с объемом инвестиций 10 миллиардов долларов», – заявил Путин, отвечая на вопрос журналистов о российско-германском энергетическом сотрудничестве.

Напомним, что сделка между немецким концерном «Линде» и татарстанским «Нижнекамскнефтехимом» была подписана на Петербургском экономическом форуме в июне текущего года, озвученная цена контракта тогда составила 868 млн евро. Согласно условиям соглашения, немецкая компания должна построить на территории республики комплекс по производству 600 тыс. тонн этилена в год. Предполагается, что запуск предприятия произойдет к 2020 году, при этом в его состав также войдет производство различных видов пластика.