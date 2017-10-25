Во время каникул на дорогах пройдут рейды.

На период школьных каникул ГИБДД подготовило ряд мер по профилактике детского травматизма на дорогах. До 27 октября сотрудники ведомства посетят учебные заведения с лекциями о безопасности дорожного движения. 31 октября и 2 ноября на дорогах состоится профилактический рейд на предмет наличия водителей, не уступающих дорогу пешеходам. 1 ноября пройдет рейд по правилам перевозки детей в машине. На детей, которые нарушат ПДД, будут составлены карточки, а информацию об инциденте доведут до учебных учреждений и родителей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.