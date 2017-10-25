Программа развития туризма в 2014-2020 годах сокращена на 42%.

В бюджете РТ оптимизированы расходы на программу развития туризма. Сумма сократилась с миллиарда до 617 млн рублей, сообщается в постановлении на сайте правительства Татарстана. По новому документу размер средств, планируемых к привлечению из внебюджетных источников, равен 1 млрд 232 млн рублей, что в 1,6 раза больше первоначальной программы. Общий объем финансирования вырос до 2 млрд 51 млн рублей. По итогам реализации программы поток туристов к 2020 году должен составить 3,3 млн человек.