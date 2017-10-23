За последние годы популярность кредитов возросла. В 2017 году сама недвижимость стала продаваться по более приемлемым ценам, а ставки в банках опустились до минимальных значений.

Интерес возрос как к ипотеке, так и потребительским кредитам. Что же стоит выбрать, если вы решили воспользоваться средствами банка для покупки недвижимости?

Если деньги нужны срочно

Скорость рассмотрения заявки и принятия решения в отношении потенциального кредитополучателя происходит по-разному в зависимости от выбранного вида сделки. Если вы решили получить кредиты в Казани, с вас могут спросить только паспорт и второй документ. Сможете предоставить справку с работы о зарплате? Можете рассчитывать еще и на лояльные условия. Рассмотрение заявки занимает от нескольких часов.

При оформлении ипотеки потребуется:

технический паспорт на дом;

кадастровый план земельного участка;

документы правоустанавливающего характера;

экспертная оценка.

Когда полный пакет документов собран, остается ждать разрешение от банка. Заемщику нужно не только потратить время на сбор бумаг, но и оплатить их изготовление. В этом плане кредит является выгодным.

Процентная ставка и первоначальный взнос

При оформлении ипотеки вы столкнетесь с тем, что существует минимальный размер. Если не хватает небольшой суммы на покупку недвижимости, то взять меньше определенной суммы не получится. Обычно банки без особого желания предоставляют ипотеку до 500 тыс. руб. Кредит же может быть получен на любую сумму.

Процентная ставка по ипотечным предложениям более выгодна. Сегодня есть финансовые учреждения, которые предлагают этот показатель на отметке от 7% годовых. Но нужно быть готовым внести первоначальный взнос, составляющий 15-30% от стоимости. Придется и доказать свое право на получение действительно выгодных условий. В качестве взноса могут быть использованы средства материнского капитала.

Кредиты же выдаются под более высокие ставки, размер которых может доходить до 20% годовых. Высокие проценты приводят к переплатам. Чем выше срок, в который происходят выплаты долга, тем больше общая сумма переплат. Первоначальный взнос при потребительском кредите с вас не потребуют в банке, но суммы к выдаче сильно ограничены.

Сроки погашения и другие условия

При планировании выплат в течение длительного времени можно взять ипотеку в Казани. Средства будут предоставлены на 10-30 лет. Поскольку срок внушительный, ежемесячные суммы платежей не столь большие. При кредите же выплаты стоит закончить примерно через 3-5 лет. Если была оформлена крупная сумма, это может стать сильной финансовой нагрузкой.

При выборе потребительского кредита или ипотеки обратите внимание на навязывание услуг:

При потребительском кредитовании вас не заставят застраховать жизнь или имущества. При ипотеке могут потребовать подключить не только такую страховку, но и еще одну, относительно жизни и здоровья кредитополучателя.

Проверка недвижимости. При ипотеке банк самостоятельно проверяет юридическую чистоту недвижимости, поэтому уменьшаются шансы попасть в руки к мошенникам.

Таким образом, если собрана большая часть средств, нет желания выплачивать долги длительное время или жить в квартире с обременением, кредит вам подойдет лучше. Ипотека подходит тем, кто имеет стабильный доход для погашения, может воспользоваться материнским сертификатом, готов выплачивать средства небольшими суммами, но долго.