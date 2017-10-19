Овен

Препятствия, которые будут чинить вам недоброжелатели, приведут к тому, что проиграют все. А дальше все в делах будет зависеть только от вашей собранности и деловитости. В личной жизни разочарование сменится новыми надеждами.

Телец

Не исключены неожиданные ситуации на работе. Поэтому лучше временно отказаться от активного общения с коллегами. С близкими будьте тоже сдержанней, не стоит ввязываться в споры и брать на себя роль третейского судьи.

Близнецы

Удачными будут только те действия, которые вы утаите от окружающих. Не исключено, что у вас появятся новые старые друзья. Вам наконец-то удастся договориться с супругом по спорной ситуации, ведь разногласия касались лишь пути ее решения.

Рак

Вам удастся хорошо заработать помимо основной деятельности. Вы обретете покой в душе, поскольку сейчас легко справитесь с какими-то неприятными воспоминаниями и начнете с чистого листа свою страницу жизни. Особого внимания потребуют дети.

Лев

Ваши усилия по укреплению своего финансового положения пока, увы, безуспешны. А вот здоровье порадует и не потребует особого внимания. Вопросы семьи решайте только со старшими родственниками, поскольку большей частью они касаются именно их.

Дева

На работе вас все устраивает, дела идут неплохо. Поэтому больше времени можете уделить бытовым вопросам. Не исключено, что возьметесь за реализацию внезапно возникшей идеи, но для этого вам потребуются немалые деньги.

Весы

Главными вопросами, которые могут вас как огорчить, так и порадовать на этой неделе, станут финансовые. Вы узнаете для себя что-то новое. Проблемы детей сейчас найдут свое решение. У одиноких не исключено приятное знакомство.

Скорпион

Желания ваши разнообразны, но не все задумки удастся реализовать из-за разных причин: возможный аврал на работе, физическое состояние домашних или родственников. Дела на работе по силам, но вам не хочется ими сейчас заниматься.

Стрелец

Вам захочется одиночества. Ваша замкнутость может помешать при выполнении служебных обязанностей, и как следствие - не исключены обиды коллег на вас. Неожиданно сможете получить деньги оттуда, откуда совсем не ожидали.

Козерог

Вы почувствуете, что не свободны в своих действиях. И это отчасти так, поскольку усилится ваша зависимость от окружающих. Наиболее успешными будут дела конца недели и в выходные. Предстоит встреча с давним другом или знакомым.

Водолей

Усилится ваша интуиция, укрепится вера в себя. Из нештатной ситуации на работе вы сможете выйти без потерь. Новые знакомые каким-то образом повлияют на вашу дальнейшую судьбу. Не стоит им доверять во всем, особенно что касается семьи и любимых.

Рыбы

Новости на работе не очень порадуют, но это касается только представительниц прекрасного пола. Не исключено, что всплывет наружу то, что вы так старались утаить от других. Возможны выгодные деловые поездки на далекие расстояния.