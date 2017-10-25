Всемирный конгресс татар выступил с официальным заявлением по вопросу преподавания татарского языка в школах. Этот документ опубликован на официальном сайте ВКТ.

Всемирный конгресс татар заявляет решительный протест против абсолютно неправовых нападок на государственный статус татарского языка в Республике Татарстан и попыток его вытеснения из сферы образования республики. В заявлении особо отмечается, что Конституция России наделяет входящие в ее состав республики правом устанавливать свои государственные языки. Наделение равноправным статусом государственных языков русского и татарского стало основой сохранения мира и межнационального согласия в регионе после распада Советского Союза. И дискуссии о значении языков и проблемах их изучения не должны раскалывать общество по национальному признаку, делить татарстанцев - школьников и их родителей - в связи с их языковыми и культурными предпочтениями.

Авторы заявления призывают всех жителей Татарстана и конструктивные общественные силы страны выступить в поддержку равноправного государственного статуса татарского языка во имя сохранения мира и согласия на всей территории России.

«Казанские ведомости» попросили прокомментировать ситуацию известных экспертов.

Есть силы, которые хотят расшатать ситуацию

Рафаэль Хакимов, директор Института истории им. Марджани Академии наук РТ, вице-президент Академии наук РТ, доктор исторических наук:

- В трудные 90-е годы согласия добились благодаря двум принципам: признания равноправия двух государственных языков и заключения договора между Казанью и Москвой. Оба принципа лежат в основе стабильности ситуации в Татарстане. А политическая стабильность - основа экономического и социального благополучия.

Есть силы в России, желающие расшатать политическую ситуацию в канун выборов Президента страны. Один из способов - выставить татар в качестве врага российского народа. Они, мол, жируют, притесняют русских и вообще сепаратисты. Эти же силы хотели бы настроить татар против официальной республиканской власти. В Татарстане кое-кто искренно заблуждается, а есть те, кто работает на раскачивание политической стабильности. Они, естественно, финансируются, как это водится. Расшатать ситуацию в России любым способом перед выборами Президента страны - вот их главная цель. И для достижения своей цели они раздувают ситуацию с преподаванием государственных языков.

Вопрос не в том, преподавать или не преподавать языки. Вопрос: как это делать?

Майя Хухунашвили, директор центра образования «Казанская многонациональная воскресная школа», председатель НКА грузин РТ, эксперт Общественной палаты РТ:

- В Татарстане два коренных народа - русские и татары, и у каждого народа должны быть равные условия для изучения, сохранения и развития родного языка. В Татарстане так было 25 лет. Изучение татарского языка абсолютно никак не помешало детям других национальностей успешно сдавать экзамены, получать высшее образование, делать карьеру. Наоборот, знание языков расширяет возможности человека. В нашей многонациональной воскресной школе 18 отделений. Представители 18 национальностей имеют возможность изучать свой родной язык, культуру. Это тоже результат взвешенной политики межнационального мира и согласия, которую проводят власти Татарстана.

В нашем многонациональном обществе вопрос «Преподавать или не преподавать языки?» звучит нелогично и неэтично. Преподавать надо. Вопрос: как?

Сегодня главная проблема - в уровне преподавания. Многие родители выступают против обязательного изучения татарского языка в школе, потому что не видят эффекта от этих уроков. Но разработаны разные методики преподавания, и надо выбрать такую, чтобы детям было интересно учить язык. И надо делать разницу в преподавании татарского языка детям из татарских семей и детям, у которых дома не говорят по-татарски.