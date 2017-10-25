Торжественный вечер «Жить в радости до глубокой старости!», посвященный этой знаменательной дате, состоялся на днях в НКЦ «Казань».



Активистов ветеранского движения от имени мэра г. Казани И.Р.Метшина поздравила заместитель главы муниципального образования г. Казани Людмила Андреева.

В Благодарственном письме в адрес городского совета ветеранов мэр выразил сердечную благодарность совету за активную работу в городе с общественностью, особенно бесценна работа ветеранов по воспитанию молодежи. «Вы - наша надежная опора, и ваш жизненный опыт имеет для нас бесценное значение», - отметил мэр.

Л.Н.Андреева отметила, что мэрия города высоко ценит участие ветеранов во всех городских проектах, особенно в проекте «Жизнелюб». В связи с этим от мэра города совету ветеранов был подарен баян. Надо отметить, что это второй музыкальный инструмент, подаренный мэром.

Высоко оценивая деятельность активистов совета ветеранов, на торжественном собрании было вручено множество городских наград.

Председатель Казанского городского совета ветеранов Виктор Карягин недавно отметил свой 80-летний юбилей. Людмила Андреева вручила Виктору Ивановичу нагрудный знак «За безупречную службу Казани».

На праздновании 30-летия городского совета ветеранов царила удивительная позитивная атмосфера, и все присутствовавшие гости отметили неугасаемый жизненный оптимизм ветеранов.

Количество гостей и поздравлений еще раз подчеркнуло авторитет и значимость городского совета ветеранов. А поздравить ветеранов пришли председатель Республиканского совета региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков, представители городских управлений, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, творческие коллективы Казани.