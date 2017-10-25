Где можно получить водительские права на легковой автомобиль в 14 лет? Корреспондент «КВ» подготовил обзор самых интересных правил обучения и сдачи экзаменов на водительское удостоверение в разных странах мира.

США

Очень разнообразная жизнь у автомобилистов в США. В начале обучения новичок может получить любительскую лицензию, для этого достаточно самостоятельной подготовки и сдачи теории в отделе транспортных средств (аналог нашей ГИБДД). Если экзамен пройден, то за $20 американец может получить временные права (срок их действия варьируется от штата), с которыми можно перемещаться по дорогам общего пользования, но только под контролем опытного водителя. Тем самым будущий водитель повышает свои навыки и готовится сдавать вождение. Первая попытка сдачи практического экзамена инспектору бесплатна, две следующие - $20 - $40. Если экзаменуемый трижды провалился, ему вновь предстоит сдавать теоретический курс.

Возраст, с которого можно получить водительские права, зависит от штата. Например, в Южной Дакоте можно садиться за руль в возрасте 16 лет 3 месяцев. В штатах Аляска и Северная Дакота управлять машиной можно и вовсе с… 14 лет. Но в таком случае подростки именуются временными водителями и могут самостоятельно управлять транспортным средством только с 6 утра до 22 часов вечера, да и контроля со стороны родителей или официального опекуна никто не отменял.

Средний срок действия прав в США - 4 - 8 лет, но есть исключения. Например, в штате Аризона документ действует 12 лет, а в Айове - вплоть до достижения владельцем 70-летнего возраста.

Великобритания

Будущий водитель может самостоятельно изучить теорию, которая весьма объемна и включает в себя ПДД, нормы водительской этики, навыки оказания первой помощи. Альтернатива - курс подготовки с профессионалом, но стоить это будет больше тысячи фунтов.

Одна попытка сдать теорию обойдется британцу в 31 фунт стерлингов, а сам экзамен состоит из двух частей - 50 вопросов и тест на внимательность. В ходе теста на экране показывают видеоролики с дорожными ситуациями, и при возникновении опасности экзаменуемый должен правильно среагировать на компьютере. Для практики вождения человек может получить временную лицензию и ездить по городу под надзором опытного водителя. Сдача практической части экзамена обойдется еще в 62 - 75 фунтов за одну попытку.

Япония

Достаточно сложная и многоуровневая система подготовки существует в Стране восходящего солнца. Будущий водитель может готовиться к сдаче экзамена самостоятельно или в автошколе. Стоит отметить, что подготовка в школах очень серьезная, откуда и дисциплина на дорогах.

В автошколе японец сдает теорию (50 вопросов), а затем отправляется на полигон, моделирующий проезжую часть. На полигоне экзаменуемый проходит 15 занятий с инструктором и сдает экзамен. В случае успеха соискатель получает временные права и должен отъездить не менее 10 часов по дорогам общего пользования. Экзамен на полноценное удостоверение состоит из 100 вопросов теории и вождения. Все прекрасно, но обучение в автошколе японцу может обойтись в 3,5 тысячи долларов, а это стоимость подержанной машины…

Франция

Обучение во французской автошколе обязательное и очень дорогое. Для получения допуска к экзамену будущий водитель должен прослушать курс теории и откатать минимум 20 часов на полигоне учебного заведения.

Стоимость курса в автошколах достигает 1500 евро, поэтому среди французской молодежи популярен льготный кредит для обучения вождению. Сдача экзамена для получения водительского удостоверения проходит в два этапа: сначала соискатель подтверждает знание теории, после чего ему дается 3 года для сдачи практического курса. Если будущий водитель за 5 попыток не смог справиться с экзаменом, то он вновь отправляется в автошколу.

КНДР

Сложная система с водительскими правами в Северной Корее, хотя и обучение бесплатное. Удостоверения на легковую технику делятся на 4 класса, а на грузовую - и вовсе на 7. Человек, который избрал для себя профессию водителя, обучается год по направлению от предприятия или вуза. Сдав экзамен в автошколе, кореец получает самый низкий класс удостоверения для управления грузовиком. А вот повышение класса зависит от того, попадает ли водитель в ДТП. В среднем на повышение уходит 3 - 5 лет, за которые кореец досконально изучает автомобиль.

Россия

В нашей стране для сдачи экзамена на водительские права необходимо пройти обучение в автошколе. Курс обучения длится 4 месяца. Обучение управлению транспортным средством с механической и автоматической КПП проводится раздельно. Теоретический курс включает в себя ПДД, устройство автомобиля, технику безопасности дорожного движения и азы оказания первой медицинской помощи. Практический курс предполагает обучение вождению на полигоне и в городских условиях. Для сдачи экзамена в ГИБДД соискателю водительских прав нужно пройти медицинский осмотр.

Теоретический экзамен состоит из 20 вопросов, для ответа на которые дается 20 минут. В случае одной ошибки экзаменуемому дадут еще 5 вопросов, в случае двух - 10, но без права на осечку. Следующий этап - практическое вождение на автодроме, где будущего водителя ждут упражнения на эстакаде, маневрирование в ограниченном пространстве (поворот на 90 градусов, разворот, «змейка»), маневрирование задним ходом и параллельная парковка. Завершается экзамен поездкой с инспектором по городским дорогам общего пользования.

В Казани средняя стоимость обучения на категорию В варьируется в пределах 28 - 30 тысяч рублей. Курс обучения - порядка 190 - 194 часов, из которых около 54 - 56 отведены на управление автомобилем. При необходимости можно докупать дополнительные часы теории или практики. Для удобства казанцев Управление ГИБДД МВД по РТ периодически размещает информацию о рейтинге городских автошкол, уровне аварийности их выпускников.