В Казани были открыты два новых электронных читальных зала, предоставляющих доступ в Президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина. Один из них расположен в главном здании Государственного архива РТ по адресу: улица 8 Марта, дом 5а, другой - в здании архива аудиовизуальных документов на улице Декабристов, 4. В общей сложности по всей стране открыто более четырехсот таких читальных залов.

Президентская библиотека имени Бориса Ельцина - одна из самых молодых государственных библиотек страны, она была основана в 2007 году. Ее функция отличается от простого книгохранилища, эта библиотека является одним из главных хранилищ цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку. Многие документы доступны через интернет, однако со значительной частью можно было ознакомиться только в стенах библиотеки.

Электронные читальные залы с современными компьютерами позволяют получить доступ к материалам Президентской библиотеки - более 550 тысяч единиц уникальных архивных документов и книг - широкому кругу лиц. Для этого необходимо пройти регистрацию по единственному документу - паспорту. При этом работа в электронном читальном зале бесплатна для любого пользователя.

Особенно полезными читальные залы станут для работников научной сферы, ведь с их помощью они смогут работать с документами-первоисточниками, которые невозможно найти в интернете.

- Материалы библиотеки тесно связаны с историей и культурой народов, проживающих на территории России, - прокомментировала событие председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова. - Это указы, карты, документы, подтверждающие различные события, дневники, мемуары, оцифрованные книги. Со своей стороны мы рассчитываем на пополнение материалов, связанных с историей Татарстана. В то же время я считаю, что Государственному архиву РТ есть что предложить Президентской библиотеке в вопросах пополнения фондов.