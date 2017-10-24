В шиномонтажных мастерских столицы РТ начинается ажиотаж. В последние дни в городе стабильно выпадает мокрый снег, а температура в ночные часы достигает отрицательных значений. В таких условиях самое время переводить автомобили на зимнюю «обувь». Корреспондент «КВ» узнал, насколько длинные очереди в мастерских и в какую сумму обойдется процедура.



Первая остановка на нашем пути - мастерская на улице Чистопольской. Здесь шиномонтаж осуществляют по записи. Перед нами в процессе перекидки шин были три автомобиля, еще шесть стояли в ожидании своей очереди. Администратор пункта сообщила, что продолжительность работы с каждой машиной составляет 15 - 40 минут. Стандартный процесс смены резины включает в себя съем, установку, балансировку и монтаж.

В мастерской на улице Меридианной также в работе одновременно были три машины, еще три водителя ожидали своей очереди. Владелец шиномонтажной мастерской Рустем сообщил, что очереди не заканчиваются до ночи.

- За 14-часовую смену у нас проходит 60 машин. На одну машину в среднем уходит 20 минут, это зависит от автомобиля и типа дисков. Первая волна автовладельцев у нас проходит утром, следующая - в обеденный перерыв, третий цикл - после окончания рабочего дня. Но самый пик будет, когда окончательно ляжет снег, - говорит Рустем.

А вот автовладелец Айрат не стал откладывать смену шин:

- Я не жду минусовой температуры днем. Уже при 5 градусах летняя резина дубеет, в этом году даже немного запоздал со сменой шин, - отметил водитель.

Настоящая конкуренция разворачивается в районе остановки «Океан» на Ямашева. По соседству здесь работают сразу две мастерские. Одна из них - достаточно крупный игрок на городском рынке. Очередь у обеих фирм одинаковая - по одному автомобилю, еще три в работе. Правда, крупная фирма работает по записи, поэтому корреспондент «КВ» заглянул к соседям.

- В день у нас проходит около 47 машин, - рассказывает администратор мастерской, которая работает здесь уже 12 лет. - Пиковое время - это утро, с 8 до 10, еще наплыв бывает после 18 часов вечера.

В данном сервисе водители идут относительно ровным потоком уже с 19 октября, а на этих выходных ожидается большой спрос на «переобувку».

Сезонная смена шин - отличная возможность заработать для шиномонтажников. К примеру, диапазон цен на смену колес R14 - от 870 до 1250 рублей, за R15 на штампованных дисках - от 1080 до 1400 рублей. Есть возможность заработать и у мастеров, которые сидят без работы. В социальных сетях можно встретить объявления о трудоустройстве шиномонтажников с доходом до 30% от выручки.

Отдел пропаганды Управления ГИБДД МВД по РТ в свою очередь напоминает водителям, что многочисленные тесты установили: летние шины уже при +5 начинают терять свои характеристики. Стабильная среднесуточная температура в таких рамках может послужить сигналом автовладельцам к переходу на зимнюю резину. Брать шипованную или нешипованную - решает сам автомобилист. Однако, напоминаем, при переходе на шипованную зимнюю резину необходимо в обязательном порядке установить на заднее стекло автомобиля знак «Шипы». Иначе автоинспекторы могут наложить штраф - 500 рублей.