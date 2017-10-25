На телеканале «Новый Век» завершился социальный проект «В объективе ТНВ - большая семья». Стартовал он 15 мая, в Международный день семьи.

- Основная цель проекта - напомнить всем, что самая большая и абсолютная ценность для любого человека - это семья. А если семья большая - это еще большее счастье. Современные люди стали более эгоистичными, они хотят пожить для себя, откладывая рождение детей на потом. И если после наших сюжетов у молодежи появится желание создать большую дружную семью, это замечательно. Хочется, чтобы многодетных семей становилось больше. Мы искали большие семьи, где не менее 8 - 10 детей. Участниками проекта стали более 60 семей. Самую большую семью, где воспитывают 15 своих детей, нашли в Балтасинском районе, - рассказала заместитель генерального директора по информационному вещанию АО «ТНВ», инициатор проекта Мадина Тимерзянова. - С самого начала мы столкнулись с проблемой: как оказалось, в республике нет единой базы данных о многодетных семьях. Есть информация в отделах соцзащиты, соцстрахования, органах образования, других ведомствах, но единой базы нет. Ее необходимо создавать - республика должна знать своих героев.

Кстати, сегодня в Татарстане зарегистрирована 31122 многодетные семьи.

Из них 18217 проживают в городах республики, 12905 семей - в сельской местности.

- Проект оказал реальную помощь семьям?

- Многодетные семьи стали главными героями практически всех программ ТНВ и на русском, и на татарском языках. Мы не просто знакомили телезрителей с жизнью многодетных семей, но и организовали несколько ток-шоу. Там представители министерств, ведомств, общественных организаций, объединений многодетных семей республики обсуждали самые актуальные темы, например, «Большая семья - «за» и «против» «Разводы - «за» и «против».

Конечно, многодетным семьям жить непросто - надо всех ребят накормить, одеть, обуть, дать образование. Но герои наших программ не жаловались на сложности. Никто из них не говорил, что власти им не помогают. Двум семьям корреспонденты «7 дней» помогли решить затянувшиеся проблемы. Например, семья Шигаповых из Зеленодольского района благодаря усилиям съемочной бригады наконец-то смогла получить от Фонда соцстраха РТ долгожданную инвалидную коляску для своего приемного малыша, страдающего тяжелой формой ДЦП. А после выхода в эфир сюжета о казанской семье Гришиных, в которой восемь детей, власти пообещали улучшить их жилищные условия.

- Наверняка всем запомнилась акция «Выходные с ТНВ»?

- Да. 22 семьи смогли провести один день вместе с детьми в Казани. Мы снимали сюжеты об их путешествии и знакомились с семьями изнутри. Эти истории трогают до глубины души. Камера не может врать - столько добра, тепла, поддержки и взаимопомощи в этих семьях! Мы счастливы тем, что наши герои получили огромное удовольствие от путешествия в Казань, посещения аквапарка.

Несмотря на то что съемки проходили в выходные дни, корреспонденты и операторы с радостью работали. И все они признавались, что каждый раз было тяжело расставаться со своими героями.