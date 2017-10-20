Просто обожаю баклажанную икру. Подскажите, пожалуйста, рецепт домашнего приготовления.

Назия



На вопрос читательницы отвечает член российской Гильдии шеф-поваров, эксперт бренда iCook от Amway Алексей Семенов:

- Для баклажанной икры нам понадобятся 2 баклажана, 2 головки репчатого лука, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки томатной пасты, 2 столовые ложки растительного масла, соль морская и перечная смесь по вкусу, пучок зелени кинзы или петрушки.

Большой сотейник разогреваем, выкладываем нарезанные небольшими ломтиками баклажаны и обжариваем. Засыпаем нарезанный мелкими полукольцами лук и тушим в течение 15 минут, затем добавляем нарезанные томаты, томатную пасту, чеснок и специи. Готовим на маленьком огне еще 25 - 30 минут. Зелень моем и мелко рубим. Готовые овощи частями загружаем в блендер и смешиваем в течение 5 - 10 секунд. Перед подачей выкладываем икру на тарелку и посыпаем рубленой зеленью. Приятного аппетита!