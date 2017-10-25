Дорогие наши читатели и подписчики!

Только для вас по старой доброй традиции газета «Казанские ведомости» совместно с туристической компанией «ТРЭВЭЛ-ЭНДВОК» объявляет новогодний конкурс на лучший рисунок с Кыш Бабаем. Участвовать в конкурсе и присылать свои рисунки могут как дети, так и взрослые. Главное условие - чтобы на них был запечатлен всеми любимый и долгожданный Кыш Бабай!

Автор самого оригинального рисунка получит замечательный приз от компании «ТРЭВЭЛ-ЭНДВОК» - однодневную путевку на два лица в сказочную резиденцию Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы, которая находится в селе Новый Кырлай в Арском районе.

Это необыкновенное по своей красоте место и дивная природа нашли отражение в творчестве Габдуллы Тукая, прожившего там несколько лет. Победители наших прошлых новогодних конкурсов уже побывали в этом сказочном месте и поделились своими историями на страницах «КВ». Может, теперь настал ваш черед ощутить гостеприимство главного Деда Мороза Татарстана, а также познакомиться с героями татарских народных сказок?

Свои новогодние рисунки с изображением Кыш Бабая можно присылать в редакцию по адресу: 420066, Казань, а/я 231, ул. Чистопольская, 5, на наш электронный адрес info@kazved.ru с пометкой «На новогодний конкурс», обязательно указав имя и возраст автора рисунка, а также имя, адрес и телефон отправителя.

Возраст участников не ограничен. Обратите внимание, что письма принимаются только до 17 декабря. Желаем успехов!