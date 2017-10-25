Вчера в редакции «Казанских ведомостей» состоялось чествование победителей нашего конкурса «Даешь футбол!»

Конкурс, объявленный в июне накануне Кубка конфедераций ФИФА, игры которого прошли в том числе и в Казани, вызвал среди наших читателей множество откликов о том, какое место занимает футбол в их жизни. Однако беспристрастным редакционным жюри были выбраны два победителя - два постоянных подписчика нашей газеты Чингиз Мазитов и Софья Хамидуллина.

От футбольного клуба «Рубин» - спонсора конкурса - победителям были торжественно вручены призы: атрибутика команды и по два билета на ее домашнюю игру.

«Футбол - это на всю жизнь!» - утверждал в своем эссе, опубликованном на страницах нашей газеты, Чингиз Мазитов. Играть в футбол с ребятами во дворе он начал еще мальчишкой, с 1964 года как заядлый болельщик посещал все матчи на

Центральном стадионе. С восьмого класса стал играть за команду «Вымпел» от 708-го завода. Довелось ему побывать и ее капитаном. Позднее выступал за ветеранов в команде «Волна» от завода ЭВМ. Говорит, был знаком со многими футбольными звездами, фотографии с футболистами бережно хранятся в его семейном альбоме.

Радует, что любовь к футболу и здоровому образу жизни от Чингиза Вадутовича передалась его сыну Руслану, игравшему за ДЮСШР-14. Наш победитель признался: сын и сейчас активно участвует в корпоративных футбольных, баскетбольных и волейбольных матчах. Теперь надежда и на внуков!

«Хотелось бы побольше видеть в «Казанских ведомостях» конкурсов о спорте, - посетовал наш преданный подписчик, - ведь скоро чемпионат мира по футболу». В отличие от молодых болельщиков, порой не знающих даже имен игроков, старшее поколение может многое рассказать по истории футбола, о памятных матчах, говорит активный болельщик.

Другая проблема, которая волнует душой болеющего за спорт Чингиза Мазитова, - состояние дворовых спортивных площадок в Казани. «Помню, в прежние годы в городе было очень много футбольных команд от самых разных предприятий, все они играли на разных стадионах. Сейчас редко встретишь во дворе играющих в футбол мальчишек - они в основном сидят дома в телефонах. Нет и добротных универсальных спортивных площадок, которые могли бы объединить в себе игры в хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон. В каждом дворе можно поставить и столы для настольного тенниса. В советское время такие столы спокойно стояли в наших дворах, а весь необходимый инвентарь мы брали в ЖЭУ. Если бы возродить установку теннисных столов и определить те же УК ответственными за их состояние, было бы много желающих играть на досуге - как среди молодежи, так и среди пожилых», - поделился своим рационализаторским предложением Чингиз Вадутович.

Другая наша победительница - Софья Хамидуллина - призналась: она не фанат футбола, но волею случая оказалась знакома с ветераном «Рубина» Альбертом Файзуллиным, который и рассказал свои интересные истории про футбол. Как и у первого победителя, у нашей постоянной подписчицы и участницы конкурсов тоже есть предложение. Дело в том, что рядом с ее домом на углу Шаляпина и Ботанической есть большая пустующая, заросшая территория. Хорошо было бы, если бы на ней появились спортивная площадка, велосипедные дорожки, зоны отдыха для горожан. Глядишь, молодежь больше стала бы заниматься спортом, а не сидела бы в гаджетах и за компьютерами, портя свое здоровье.

P.S. А остальных читателей мы также призываем активно участвовать во всех наших конкурсах, объявленных на страницах газеты, и получать свои заслуженные призы.