Болезни позвоночника могут проявляться не только болями в спине, но и головокружением, онемением конечностей. Эти симптомы знакомы, к сожалению, многим. Так может проявлять себя остеохондроз позвоночника.

Об этом заболевании и методах его лечения рассказывает врач-вертеброневролог ООО ЛДЦ «Казанская клиника» Эдуард Наумов.

- Эдуард Юрьевич, что такое остеохондроз позвоночника?

- Остеохондроз позвоночника - это заболевание, вызванное разрушением костной и хрящевой ткани шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. Прогрессирование остеохондроза позвоночника приводит к осложнениям заболевания - выпячиванию дисков или разрывам фиброзного кольца и межпозвонковой грыже. Нестабильность позвоночника в пораженном участке приводит к боли и ограниченной подвижности головы при остеохондрозе позвоночника шейного отдела, а также к ограниченной подвижности туловища при остеохондрозе грудного отдела позвоночника и поясничного.

- Что может стать причиной этого заболевания?

- Провоцирующими факторами в развитии остеохондроза позвоночника считаются травмы спины или систематические нагрузки на спину при тяжелой физической работе, профессиональная занятость в условиях вибрации. Способствует возникновению заболевания также слабое физическое развитие, плоскостопие, лишний вес.

Неблагоприятными в плане здоровья позвоночника являются также интенсивные тренировки в спортзале с нарушением правил распределения нагрузки на спину, сидячий образ жизни и неправильное питание.

- Как проявляется заболевание?

- Для остеохондроза позвоночника характерна ноющая боль в спине, ощущение онемения в пораженном отделе позвоночника, уменьшение амплитуды движений, усиление боли при подъеме тяжести, резких движениях. При сдавливании нервных корешков дисками позвоночника боль может быть более интенсивной и носить резкий, «простреливающий» характер.

Остеохондроз шейного отдела позвоночника нередко приводит к нарушениям циркуляции крови из-за сдавливания артерий. Это приводит к интенсивной головной боли, головокружению и обмороку, ощущению шума в голове, мельканию мушек или цветных пятен перед глазами. При остеохондрозе шейного отдела позвоночника возможны также периферические боли в области плеч или рук.

- С чего начинается лечение?

- Сначала надо установить диагноз. Предварительный диагноз «остеохондроз позвоночника» устанавливает врач-невролог-вертеброневролог после первичного осмотра. Благодаря использованию рентгенографии, КТ и МРТ диагноз конкретизируется, затем определяется будущая тактика лечения остеохондроза позвоночника.

В лечении остеохондроза позвоночника применяются консервативная и хирургическая методики. Цель обеих - устранить болевой синдром и предупредить дальнейшее прогрессирование деформации позвоночника.

В консервативном лечении остеохондроза позвоночника применяется также массаж, мануальная терапия, вытяжка и рефлексотерапия. Эффективность лечения остеохондроза позвоночника зависит от системности процедур и настойчивости самого больного в выполнении комплексов ЛФК.

Хирургическое лечение остеохондроза позвоночника применяется лишь в том случае, если консервативная терапия заболевания оказалась неэффективной.