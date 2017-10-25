Одной из главных проблем современности, наиболее распространенным заболеванием среди молодых ребят, а также офисных работников является так называемый синдром сухого глаза. Теперь медики его даже называют офисным синдромом.

Всего 10 - 15 лет назад врачи его не диагностировали в таком количестве, в каком он выявляется сегодня. Оно и неудивительно. Просиживая дома, на работе или учебе часами за компьютером, мы начинаем меньше моргать, отчего появляется ощущение песка в глазах, сухость, жжение, краснота и так далее. Плюс ко всему офисные работники подвергаются негативному для глаз влиянию работы кондиционеров.

- Система кондиционирования является одним из тех самых факторов, который приводит к синдрому сухого глаза. У нас нет возможности выключить этот прибор, поэтому в офисном помещении необходимо повысить влажность, используя специальные распылители. Также работники офисов могут использовать увлажняющие капли для глаз, - посоветовала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель главврача по медчасти Республиканской офтальмологической больницы Эльмира Абдулаева.

Отвечая «КВ», как же при помощи гимнастики офисным работникам защитить себя от синдрома сухого глаза, специалисты порекомендовали небольшой комплекс упражнений.

1. Смотрим в окно. Мы, горожане, привыкли в основном смотреть на близкое расстояние - обычно дальше монитора ноутбука или окон своей квартиры ничего не видим. В процессе работы старайтесь делать перерывы и просто устремлять взгляд вдаль. Выберите за окном объект, находящий как можно дальше, посмотрите туда несколько секунд. Затем переведите взгляд на ближнее расстояние.

2. «Рисуем» глазами. Закрываем веки и начинаем выполнять движения глаз вправо-влево, вниз-вверх, по часовой стрелке, затем против. Также с закрытыми глазами можете вообразить что-то приятное, мысленно воспроизвести буквы или цифры, прорисовать контуры предметов и так далее.

3. Крепко зажмурьте глаза. Резко зажимаем веки, а затем отпускаем их, широко раскрыв глаза. Это упражнение улучшает кровоснабжение глаз, расслабляет их мышцы, снимая имеющийся дискомфорт и усталость.

4. Моргаем. Поморгайте быстро, смыкая веки. Частое моргание глазами также отлично снимает напряжение.

5. Массаж. Смыкаем веки и указательными пальцами рук начинаем мягко и аккуратно массировать глаза круговыми движениями. Далее можно тремя пальцами слегка надавливать через веки на глазные яблоки.

- Сотрудники телецентра жалуются, что смотрят целый день в экран компьютера. На это мы, врачи, отвечаем, что тоже на сегодня целый день смотрим в монитор. Через 1,5 часа человек начинает меньше моргать, снижается сознание и восприятие информации. Вот это критическое время, после которого надо встать, походить, сделать ряд упражнений, - подметил главврач Республиканской офтальмологической больницы, главный внештатный офтальмолог МЗ РТ Айдар Амиров.

Приведенные упражнения никакой трудности из себя не представляют. Зато если вы не поленитесь потратить на них всего пару минут за рабочий день, то сможете хотя бы постараться не допустить ухудшения своего зрения.