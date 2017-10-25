В Госдуме РФ намерены запретить контактные зоопарки и передвижные дельфинарии. Хорошо бы добавить к этому запрету и использование животных в фотосъемке в целях наживы.

Улица Баумана всегда в центре внимания жителей и гостей столицы РТ. Здесь толпы туристов и горожан и особая, непринужденная атмосфера. Но примерно в центре пешеходной улицы я все лето и осень натыкалась на две пары грустных глаз. Уверена, казанцы тоже обращали внимание на маленькую обезьянку и большого экзотического попугая, сфотографироваться с которыми предлагали двое крепких молодых мужчин из стран ближнего зарубежья.

Фото моментальное, несколько снимков с одним из зверьков можно было сделать за 100 рублей и на свою камеру. Чем я и воспользовалась дней десять тому назад, с болью в сердце отметив, что обезьянка, хоть и одета в брючный костюмчик и обычные хлопковые носочки, вся сжалась от холода. А попугай, нахохлившись, сидит совсем неподвижно. Для теплолюбивых животных и птиц, как я понимаю, нахождение на улице в октябре - катастрофа. Спросила об этом владельцев животных, одетых в теплые куртки и сапоги.

- Кому принадлежат животные? Это ваша собственность?

- Почти, это собственность одного фотографа, а мы лишь наниматели.

- Но посмотрите, обезьянка вся сжалась от холода, а попугай дрожит и прикрыл глаза.

- Нет, что вы, наша обезьянка тепло одета! И вообще, девушка, вы знаете, что такое Англия и какая там погода? Так вот там сейчас разводят попугаев таких, как этот ара. Они выдерживают температуру до плюс 5 градусов, а обезьяны и минусовую температуру спокойно переносят. Не мешайте нам работать, - отмахнулись от меня фотографы.

Допустим, попугаи выдерживают температуру до плюс 5 градусов. Но это ведь не значит, что они могут находиться на улице целый день! Именно столько времени теплолюбивые животные вынуждены были пребывать на Баумана, подвергая опасности свое здоровье по прихоти так называемых хозяев, для которых они всего лишь реквизит, живой доход.

Прокомментировать ситуацию мы попросили ветврача Ильсияр Камаеву.

- Попугаи - птицы теплолюбивые. Для них еще терпима температура плюс 18 - 20 градусов, но при условии, если она непостоянная, иначе птицы могут простудиться, - пояснила специалист. - Опасны и резкие перепады температуры и сквозняки. Да, обезьяны могут выдерживать минусовую температуру, но переохлаждение тоже губительно сказывается на их состоянии.

К сожалению, сегодня закон не в состоянии защитить этих животных. Но неравнодушные люди в Казани есть! Они постоянно борются с жестокостью и несправедливостью по отношению к братьям нашим меньшим. Подписывают всевозможные петиции по поводу эксплуатации животных в цирках, контактных и передвижных зоопарках. Поднимают вопросы об условиях содержания животных в неволе, выходят на митинги. И судя по реакции Госдумы России, добиваются ужесточения закона. Это, безусловно, радует.