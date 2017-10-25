Так уж вышло, что с недавних пор обязанность отвозить детей в школу и детский сад в нашей семье легла на мои крепкие мужские плечи. А вместе с тем следить за сборами детей и посещать родительские собрания.

Во время первого из них одна из мам радостно предложила всем объединиться, создав специальную группу-чат в одном из приложений для обмена сообщениями на смартфонах. К слову, сейчас даже пенсионеры активно пользуются таковыми, разнообразив звонки детям и внукам отправкой различных семейных видео и фото. Так вот, группы-чаты бывают очень полезны, например, на работе с их помощью можно быстро и просто донести информацию до всех сотрудников. Вот я и подумал, что для школьных дел такой чат тоже будет совсем не лишним. Да и классная руководительница нас всецело поддержала, заявив, что обзванивать в случае необходимости родителей всего класса та еще морока. Однако, как и многие благие порывы, родительский чат добавил мне только головной боли. Почему?

Расспросы и уточнения

Честное слово, не хочу никого обидеть, но иногда мне кажется, что дети-второклассники часто бывают намного сообразительнее своих родителей. По крайней мере, дурацких вопросов у них возникает меньше. К примеру, недавно учительница выслала сообщение о том, что завтра на уроке изобразительного искусства дети будут рисовать гуашью. Лично я просто принял эту важную информацию к сведению и положил краски к вещам ребенка. Оказалось, что, видимо, недостаточно серьезно отнесся к этому вопросу, потому как в чат десятками посыпались сообщения: «Ой, а мы только акварель купили, разве она не подойдет?», «У нас в наборе пять красок. Этого достаточно?», «А я слышала, что гуашь - токсичная краска, можно ли ею рисовать детям?» И еще миллион уточняющих вопросов. При этом не важно, о чем идет речь. На моей памяти спор возник из-за цвета спортивной формы…

Домашние задания

Отдельно хотелось бы упомянуть обсуждение выполнения домашних заданий. Ну правда, странно наблюдать за тем, как два взрослых человека обсуждают решение задачки за второй класс. Я понимаю, иногда детская задачка может поставить в тупик, что даже образованному человеку временами требуется помощь в выполнении школьных заданий, особенно если ребенок учится в старших классах. Но разумнее было бы для этого создавать отдельную переписку, чтобы не мешать всем остальным родителям.

Поздравления

В дни праздников в родительский чат заходить попросту бесполезно. Почему? Да просто никакой полезной информации вы из него не получите: она будет погребена под сотней открыток, стихотворений и просто искренних поздравлений. При этом совершенно не важно, празднуется ли Новый год, Восьмое марта, День Победы или профессиональный праздник филологов. Главное, что в чате обязательно найдется причастный или считающий себя таковым. Хотя вру, что-то с Днем десантника меня никто не поздравлял…

Ситуацию усугубляет то, что родители непременно поздравляют друг друга с днем рождения детей. А их в классе больше тридцати. Прибавьте к этому все праздники и получите почти четверть календаря.

Бесконечные споры

«Сколько сдавать на День учителя? Рублей 100?.. Да вы что, жмот? Так вы уважаете труд человека, который вкладывает душу в вашего ребенка?.. Ну хорошо, давайте скинемся по тысяче и сделаем хороший подарок... С ума сошли? Почему так много? Не знаю, как вы, а я не зарабатываю столько, чтобы позволить себе такие расходы». Это типичный пример обсуждения любого денежного вопроса в родительском чате. Страшно представить, что нас ждет к выпуску ребенка. Не важно, на что пойдут деньги, всегда найдутся недовольные как самим фактом сбора, так и его размером. А они, уж поверьте, сделают все возможное, чтобы все вокруг узнали об их несогласии.

Конспирологи и паникеры

Помните сообщение о токсичной гуаши? Это было не исключение, а очень даже распространенный случай. В каждом родительском коллективе есть люди, забота о детях которых принимает просто-таки параноидальные формы. При этом источник информации у них чаще всего такой: «Я где-то читала...» Отсюда многочисленные истории об отравленных игрушках и мультфильмах, вызывающих у ребенка припадки. Незначительное изменение в меню школьной столовой, один неработающий кран в туалете из трех установленных, урок физкультуры на свежем воздухе или поход в музей всем классом - все это может вызвать у таких родителей приступ паники. А следовательно, и миллион соответствующих сообщений в общем чате в стиле «Доколе мы будем терпеть?» и «Если вам безразлична судьба ребенка, то мне нет». В общем, заботиться о детях стоит, кто же спорит. Но у всего есть разумные границы.

Итог

Как вы могли понять, пользоваться чатом все-таки приходится - оттуда мы получаем необходимую информацию. Но найти ее среди потока словесного мусора бывает ой как непросто. На самом деле вопрос решаем: достаточно настроить чат таким образом, чтобы в него мог писать только классный руководитель и, например, глава родительского комитета, а всем остальным отводится роль читателей. А любители поболтать милости просим в отдельные кружки по интересам. Увы, в нашем классе мою инициативу не поддержали. Напротив, стали угрожать удалением из группы. Пришлось сделать вид, что испугался…