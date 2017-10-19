В какой срок должны выдать сертификат на материнский капитал после подачи заявления?

Фирая



Уважаемая Фирая, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, для того чтобы получить сертификат на материнский (семейный) капитал, вы должны заполнить в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации или в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и представить необходимые документы.

Срок рассмотрения вашего заявления - не более одного месяца с даты его подачи. После этого в течение 5 дней вам направят уведомление, в котором будет указана информация о принятом решении (выдаче или отказе). Если решение положительное, вы сможете получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в территориальном органе Пенсионного фонда по месту регистрации и ряде многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.