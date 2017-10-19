С таким вопросом за минувшую неделю на «горячий телефон» «Казанских ведомостей» обратились 7 наших читателей.

Ответить на него мы попросили специалистов управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани.

Стаж подтверждается на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета (ИЛС).

В случае если в вашем ИЛС за период до регистрации вас в системе индивидуального (персонифицированного) учета содержатся неполные сведения о периодах работы либо отсутствуют сведения об отдельных периодах работы по трудовому договору, то такие периоды подтверждаются трудовой книжкой установленного образца. Если трудовой книжки нет или в ней содержатся неправильные, неточные или неполные сведения, в подтверждение принимаются:

- письменные трудовые договоры;

- справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами;

- выписки из приказов;

- лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.

Периоды работы по договору гражданско-правового характера, предметом которого является выполнение работ или оказание услуг, или по авторским и лицензионным договорам подтверждаются указанным договором, оформленным в соответствии с гражданским законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, и документом работодателя об уплате обязательных платежей, документом территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или территориального налогового органа об уплате обязательных платежей соответственно.

В установленных законодательством случаях периоды работы на территории России до регистрации гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) учета устанавливаются на основании свидетельских показаний.