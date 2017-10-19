С таким вопросом за минувшую неделю на «горячий телефон» «Казанских ведомостей» обратились 7 наших читателей.
Ответить на него мы попросили специалистов управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани.
Стаж подтверждается на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета (ИЛС).
В случае если в вашем ИЛС за период до регистрации вас в системе индивидуального (персонифицированного) учета содержатся неполные сведения о периодах работы либо отсутствуют сведения об отдельных периодах работы по трудовому договору, то такие периоды подтверждаются трудовой книжкой установленного образца. Если трудовой книжки нет или в ней содержатся неправильные, неточные или неполные сведения, в подтверждение принимаются:
- письменные трудовые договоры;
- справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами;
- выписки из приказов;
- лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.
Периоды работы по договору гражданско-правового характера, предметом которого является выполнение работ или оказание услуг, или по авторским и лицензионным договорам подтверждаются указанным договором, оформленным в соответствии с гражданским законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, и документом работодателя об уплате обязательных платежей, документом территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или территориального налогового органа об уплате обязательных платежей соответственно.
В установленных законодательством случаях периоды работы на территории России до регистрации гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) учета устанавливаются на основании свидетельских показаний.
Внимание!
Документы, подтверждающие периоды работы, иной деятельности, иные периоды, должны содержать номер и дату выдачи, фамилию, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица, которому выдается документ, число, месяц и год его рождения, место работы, период работы (иной деятельности, иного периода), профессию (должность), основания их выдачи (приказы, лицевые счета и другие документы). Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете стажа, должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день их внесения в трудовую книжку. Периоды работы и (или) иной деятельности после регистрации в качестве застрахованного лица, имевшие место с 2002 года, включаются в страховой стаж только в случае начисления и уплаты страховых взносов.
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