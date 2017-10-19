Недавно я с мужем и дочерью переехала в Казань из Норильска. Знаю, что Пенсионный фонд компенсирует расходы, связанные с переездом из районов Крайнего Севера. Наш багаж весил 2 тонны. Компенсируют ли в этом случае провоз багажа?

Ирина Александровна



Уважаемая Ирина Александровна, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, компенсируются расходы на провоз багажа не более одной тонны на пенсионера и каждого выезжающего вместе с ним члена семьи, но не более 5 тонн на семью железнодорожным, внутренним водным, морским и автомобильным транспортом (за исключением такси).

Если в населенном пункте по прежнему месту жительства пенсионера либо на отдельных участках маршрута следования к новому месту жительства нет указанных видов транспорта, то расходы на провоз багажа возмещаются в полном размере другими транспортными средствами, в том числе воздушным транспортом, только до ближайшей к прежнему месту жительства железнодорожной станции, ближайшего морского либо речного порта, открытого для навигации в это время.

Таким образом, в вашем случае вам будет компенсирован провоз багажа весом 2 тонны.