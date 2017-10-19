Мама-пенсионерка живет в Ярославской области, хотим на зиму привезти ее к нам, в Казань. Но мама волнуется: как и где она сможет получать пенсию, если приедет к нам на такой долгий период?

Наталья



В управлении Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани нам пояснили, что при смене места жительства в пределах РФ - временном или постоянном - пенсионеру необходимо своевременно уведомить об этом Пенсионный фонд, чтобы выплатное дело было вовремя перенаправлено по новому месту жительства.

Выплату пенсии производит территориальный орган Пенсионного фонда России по месту нахождения выплатного дела на основании заявления пенсионера. Это означает, что для запроса выплатного дела с прежнего места жительства ему необходимо обратиться в Пенсионный фонд по новому месту жительства.

Сотрудники Пенсионного фонда оформляют запрос выплатного дела и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем обращения пенсионера, отправляют его в орган ПФР по прежнему месту жительства. Оттуда не позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса выплатное дело направляется по новому месту жительства. При поступлении выплатного дела оформляется распоряжение о постановке его на учет и продлении выплаты пенсии по новому адресу не позднее двух рабочих дней с момента его поступления. При этом проверяется правильность установления пенсии по прежнему месту жительства на основании документов дела.

Кроме того, запрашивать выплатное дело в связи с переездом следует также в том случае, если по прежнему месту жительства пенсионер получал пенсию на счет банковской карты. Дело в том, что в выплатном деле содержится вся необходимая информация, которая может понадобиться гражданину и сотруднику ПФР по новому месту жительства. К примеру, для перерасчета размера пенсии. Одновременно с заявлением о запросе выплатного дела оформляется заявление о доставке пенсии по новому месту жительства.

Сменить доставщика пенсии или способ доставки можно в любой момент. Для выбора способа доставки или его изменения вам необходимо уведомить об этом ПФР любым удобным для вас способом: письменно, подав заявление в территориальный орган ПФ, или в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru).