Хочу рассказать о своем отце. Он был очень добрым человеком и всегда всем помогал. Мой папа умел делать все своими руками и делал это замечательно. Его жизненный принцип был таким: «Если ты можешь делать все сам, ты не должен ни от кого зависеть».

Мой отец был конструктором высшей категории и всю жизнь проработал на заводе ЭВМ ведущим инженером, его знали все.

Для меня отец навсегда остался заботливым, внимательным человеком. Он был моим первым учителем. Отец научил меня азбуке в стихах, и я до сих пор помню эти забавные детские двустишия. Складывать и вычитать цифры я научилась также благодаря ему. Когда была маленькая, отец с удовольствием рассказывал мне сказки, и перед сном я часто просила его рассказать мою любимую «Курочку Рябу».

Помнится, в детстве - мне было года четыре-пять - он брал меня на прогулку. Жили мы тогда недалеко от железнодорожной станции и нередко отдыхали в небольшом леске, расположенном рядом с ней. А когда к станции подходили электричка, товарный или пассажирский поезд, по приближающемуся стуку колес мы угадывали, какой поезд идет. И все это меня очень забавляло.

Когда я училась в школе, папа помогал мне с уроками по математике и физике. Если что-то не понимала, я всегда могла обратиться к нему, и он объяснял правила еще раз. И тогда у меня все получалось. Когда в школе нам что-то задавали по черчению, отец учил меня правильно делать размеры и воспроизводить это на бумаге. Папа также научил меня различать деревья, птиц, бережно относиться к природе.

Вместе с папой я дважды ездила на Кавказ. Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Домбай - сколько красивых мест там! Эльбрус, Казбек, Машук, Бештау и еще много гор покрыты вечным снегом. И все это показал мне отец.

Жили мы в Ессентуках - снимали небольшую комнату в частном доме у одной женщины. Ездили на Кавказ мы всегда летом, поэтому много времени проводили на свежем воздухе. Когда мы гуляли, отец рассказывал мне веселые истории, анекдоты, шутки. В парке, сидя на скамейке, он любил играть со мной в разные игры, которые придумывал сам. Нам вдвоем было очень весело, почти каждый вечер мы ходили в кино.

Мы с отцом часто ездили на экскурсии. В Кисловодске мы пили минеральную целебную воду, посетили гору Кольцо. Свое название гора получила из-за больших сквозных отверстий, которые образовались вследствие сильных ветров. Также мы гуляли в курортном парке и видели там Долину роз. Поднимались и по Каскадной лестнице, на самом верху которой находятся колонны. А еще сфотографировались на небольшом мостике «Дамский каприз», который перекинут через реку Ольховку.

В Железноводске мы прогуливались в живописном курортном парке, где росли красивые цветы и деревья, а в середине били фонтаны. Мы пили минеральную воду из целебных источников или бюветов, посетили грот вечной мерзлоты, расположенный у подножия горы Железной. Эта гора получила свое название из-за богатых железом минеральных вод, бьющих из ее недр.

В небольшом городском парке мы кормили с рук белочек, которые охотно и без опаски спускались к людям. Уткнувшись мордочкой в ладонь, они съедали корм, щекотали своими острыми коготками руки, а затем быстро спрыгивали на землю и вновь оказывались на дереве.

В Пятигорске мы посетили известный грот Дианы, названный в честь древнеримской богини охоты. Также видели главную достопримечательность города - скульптуру орла, где и сфотографировались.

У подножия горы Машук есть место дуэли известного русского поэта М.Ю.Лермонтова и отставного майора Н.С.Мартынова. А в центре города стоит памятник поэту, где мы с отцом также сфотографировались. Папа любил фотографировать и делал это охотно. Он научил этому и меня, и из каждой поездки мы приво-зили много снимков.

Я очень благодарна отцу. Он любил меня. Я и сейчас его люблю. Прошло уже много времени с тех пор. Моего отца не стало пятнадцать лет назад. И только фотографии возвращают меня туда, в то далекое детство, которое никогда не вернуть и которое оставило незабываемую память на долгие годы.

Своему отцу я посвящаю небольшое стихотворение собственного сочинения:

Мне жаль, что нет уже тебя,

Твоей бесхитростной улыбки.

И твои добрые глаза,

На лбу глубокие морщинки.

Мне жаль, ты больше

не со мной,

И не дотронуться рукою.

Ты в памяти моей живой.

Я от тебя все чувства скрою.

Ты не увидишь моих слез,

Я глубоко их в сердце спрячу.

А ночью темною я все же

В подушку молча, тихо плачу.

Мне рассказать

не хватит слов

О моих чувствах и желаниях.

Но мне не жаль - свою любовь

Тебе дарю я на прощание.