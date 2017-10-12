Наша многодетная семья Яббаровых - самая спортивная и самая дружная. Мы проживаем в поселке Сухая Река в частном доме, который наш папа Ильдар Хабибуллович построил своими руками. Моя сестра Эльмира поступила в академию спорта и туризма. Я учусь в международном колледже сервиса и мечтаю стать поваром. А сестренка Ильсия учится в 7-м классе школы №60 Авиастроительного района. Она очень любит животных и хочет продолжить образование в ветеринарной академии. Мы с детства занимаемся спортом, посещаем спорткомплекс «Триумф», где катаемся на коньках, тренируемся в спортзале и плаваем в бассейне. Также мы вместе с сестрами ходим на тренировки в Центральный стадион города Казани.

В нашем хозяйстве много животных. Мы разводим лошадей, овец и коз. Я с детства помогал папе в строительстве: он научил меня делать раствор, ровно класть кирпичи и штукатурить. Всей семьей мы построили большой дачный дом, где вместе отдыхаем. Летом мы ездим на лошадях в лес. Сестры Эльмира и Ильсия собирают ягоды и грибы, а я вместе с папой заготавливаю сено. И меня, и сестер папа научил косить траву. Если мы случайно сломаем ручку косы, папа не ругает нас, а просто приваривает железную ручку. Папа научил всех нас запрягать и распрягать лошадей, а по выходным дням он катает верхом больных детей.

На долю нашей семьи выпало тяжелое испытание - 6 марта этого года из-за тяжелой онкологической болезни - опухоли головного мозга - ушла из жизни наша мама Альфия. Мама болела более пяти лет, потеряла зрение. Папа постоянно возил маму по больницам, она перенесла более шести операций. Во время болезни мы старались поддержать маму, помогали ей, кормили ее с ложки. Папа очень переживал, когда врачи отказывались делать маме операцию из-за недостатка гемоглобина. Но вел он себя очень достойно, эта трагедия не сломала его. Дома всегда был порядок, мы были одеты и сыты. Все работы по хозяйству взяли на себя - мы с папой кормили животных, привозили продукты, а сестры готовили вкусные обеды и ужины.

Конечно, мамы нам очень сильно не хватает, мы всегда вспоминаем о ней. Перенесенное горе еще больше сплотило нас и сделало нашу семью сильнее. Наш папа совершил настоящий подвиг, не упав духом и взяв на себя все заботы о нас. Вместе мы ходим в кино, театр и музеи. Еще папа научил нас играть на гитаре, гармошке и других инструментах.

Не так давно в Авиастроительном районе города Казани проходил конкурс «Лучший в мире папа». И там наша семья заняла призовое место. Когда у папы брал интервью ведущий телепередачи Дмитрий Второв, каждого из нас папа похвалил, о каждом сказал теплые слова, и нам было очень приятно. Наш папа - самый лучший в мире, и мы очень им гордимся.

Ильфат Яббаров, 17 лет