Эти слегка видоизмененные строки великого русского поэта Александра Пушкина точно характеризуют моего папу - бывшего советского офицера, отца троих детей и самого лучшего для меня человека на свете.

Родился он в деревушке Верхнеуслонского района. Рос обычным задорным мальчишкой, женился на моей красавице маме, которая стойко выдержала все тяготы жизни офицерской жены. Окончил Казанское танковое училище, откуда и началась его интересная, но иногда и опасная служба Родине.

Выражаясь языком военных, папа был всегда политически подкован и очень корректен. Свою первую двойку по русскому языку я получила за приставки пре- и при-, в этой теме как-то совсем запуталась. Для меня, круглой отличницы, это был шок! Целую неделю не знала, как сказать родителям…

Мама сильно ругалась и кричала. Но папа всех успокоил, подошел ко мне, обнял, повел к письменному столу и стал объяснять правило в доступном для меня формате. Шмыгая носом, я вытерла слезы и стала внимательно слушать. Как и следовало ожидать, я все поняла и на повторной самостоятельной получила, конечно же, пятерку.

Почему мой папа честных правил? Он офицер не по званию, а по душе! Мой отец всегда живет по совести и чести. Даже сейчас, будучи пенсионером, он не отступает от своих принципов, чем заслужил глубокое уважение не только родных и близких, но и незнакомых людей. Особенно это повлияло на выбор папы при развале СССР. Обычная судьба советского офицера, как и у сотен тысяч других, поставила тогда отца перед выбором: остаться в Белоруссии, где он проходил службу и где у нас на тот момент было самое прекрасное, лучистое, безумно счастливое детство, и присягнуть уже этому государству, либо вернуться в Россию. Его принципиальная позиция - офицер должен давать присягу Родине только один раз.

В итоге мы всей семьей вернулись в Казань. Это было непростое время. Мы как будто попали из сказки в тяжелую серую реальность. Военные структуры в тот момент рушились. А многие дельцы-коммерсанты на их развалинах сколачивали состояния, как говорил папа, тем самым ставя на колени всю военную мощь. Он не мог спокойно смотреть на это и, к своему огромному сожалению, как-то повлиять на ситуацию. Поэтому папа принял нелегкое для себя решение - уйти в запас. «Лучше делать честную работу, чем быть участником этого пира во время чумы», - сказал он.

Отец до сих пор с теплотой в душе вспоминает о своей военной службе в те далекие советские времена. И каждый раз я вижу при этом его глаза, наполненные душевной болью за ту трагедию, которая не только привела к развалу огромной страны, но и изменила многие человеческие судьбы. Я очень люблю своего отца, хотя редко говорю ему об этом…