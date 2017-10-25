Наш внештатный корреспондент побывала в книжных магазинах Казани, чтобы узнать, как и чем живут некогда популярные у горожан объекты культуры.

На первом месте учебная литература

Основными игроками в книжной торговле Казани сейчас являются магазины известных розничных сетей. Их помещения зачастую не очень большие, в торговых залах места маловато. Многие из них находятся в крупных торговых центрах, здесь ассортимент шире и посетителей больше. В большинстве своем это родители, у которых отмечается стремительный всплеск интереса к развитию и образованию своих детей.

- В наш магазин часто поступают заявки на коллективные заказы. Этим занимаются члены родительского комитета, активные родители или педагоги, - поясняет продавец-консультант книжного отдела одного из супермаркетов Нина Титова. - Самые востребованные издания - учебная литература, благо наша общеобразовательная система пока не готова полностью перейти на гаджеты. Следом идет детская литература, затем классическая - как русская, так и зарубежная. Причем в каждом литературном жанре есть книги, которые пользуются высоким спросом, поэтому должны быть на полках постоянно. Это словари, издания по истории и философии. Особым спросом пользуются экранизированные произведения.

- А также произведения современных авторов. Среди них Черкасов, Розенбаум, Визбор, Высоцкий. Постоянно спрашивают книги Зюскинда, Фаулза и Радзинского, - продолжила беседу другой продавец Элина Гафиятуллина.

К слову, автор этих строк несколько месяцев проработала продавцом-консультантом книжного магазина. Мои наблюдения: на росте популярности книжной продукции сказываются происходящие в стране или республике культурные и спортивные события.

Еще спрос на ту или иную продукцию очень зависит от популярности автора - получения писателем наград, частоты упоминания его в СМИ.

К примеру, в 2004 году, когда я трудилась в книжном магазине, самой продаваемой книгой был «Гарри Поттер». Чтобы привлечь покупателей, мы организовали тогда целое театрализованное представление, переодевшись в книжных героев. Усилия оказались не напрасными: объем продаж был высоким.

Канцтовары и глобусы среди книг

Специалисты пояснили: в условиях жесткой рыночной конкуренции, чтобы удержаться на плаву и занять свою нишу в сфере книжной торговли, магазины предлагают не только печатные издания, но и канцелярские товары. Среди них настольные игры, глобусы разной конфигурации, грамоты и дипломы выпускникам, открытки… Строго придерживаются специализации, пожалуй, только в магазине мусульманской литературы, чему весьма рады постоянные посетители, в основном религиозные деятели. Отрадно, что в этом магазине есть даже отдел для маленьких книголюбов.

- Многие казанцы наверняка помнят, какой прекрасный книжный магазин был на первом этаже Дома печати на улице Баумана. В его левой части продавали художественную литературу на разных языках мира, а в правой - политическую. Важно, что в этом магазине можно было приобрести продукцию Татарского книжного издательства, - вспоминает ветеран педагогического труда, заслуженный учитель РФ Музагит Бадртдинов. - Символична и акцентирована на книге и символика редакционного корпуса - раскрытая книга с ленточными окнами-строчками и закругленным пилоном-корешком. Мы тогда выстраивались в очередь, чтобы приобрести томик Александра Пушкина и пополнить свою домашнюю библиотеку. И отдавали огромные деньги на покупку дефицитных книг. Моим самым запоминающимся приобретением, из-за которого жена устроила грандиозный скандал, были «Проклятые короли» Мориса Дрюона. За эту книгу я заплатил 150 рублей - в то время среднюю зарплату советского человека. Сейчас этот исторический цикл можно купить за 800 - 1000 рублей - копейки по сравнению с советской ценой! Теперь многие горожане жалуются на низкие доходы, финансовый кризис и книг почти не покупают.

А настоящие книголюбы есть!

Казань по уровню жизни входит в тройку городов-лидеров России. Но, к сожалению, у нас всего несколько специализированных книжных магазинов, занимающихся реализацией произведений местных авторов и национальной литературы. Да, современная эпоха упростила нашу возможность читать литературу. Многие книги сейчас можно найти в интернете и скачать их бесплатно, не тратя время и деньги на то, чтобы поехать в книжный магазин и купить томик за деньги. Да и для любителей бумажного варианта книги существует огромное количество интернет-магазинов, где можно найти и заказать с доставкой на дом любое интересующее тебя произведение.

- По данным интернета, количество продаваемых книг ежегодно снижается на 5 - 10%. Но виной тому далеко не глобальное распространение Всемирной сети и не переход текста на электронные носители, как полагают многие. Прибавьте к этому рост стоимости литературы. Средний чек в книжных магазинах постоянно растет и составляет сейчас в среднем порядка 500 рублей. Причем сумма увеличилась, увы, не за счет большего количества покупаемых книг, а из-за их подорожания. Сейчас цены на книги, которые устанавливаются в цепочке «издатель - распространитель», очень высоки, что также работает на снижение тиражей. Например, средняя стоимость книги начинается от 250 - 350 рублей, произведение читаемого автора тянет минимум на 550. В большинстве семей книги не являются товарами первой необходимости. Поэтому люди экономят на них в первую очередь, - полагает ветеран труда Асфар Хадиев.

Несмотря на это, любители традиционных книжных покупок среди казанцев есть. Для них прогулки по книжным магазинам сродни женским походам по модным бутикам.

- Для меня очень важны хождение между яркими стеллажами книг, перелистывание новеньких изданий, запах полиграфии, советы продавцов. Такое ни одна электронная книжка не заменит, - поделился своим мнением заядлый книголюб Разгат Сафиуллин.

Скотт Фицджеральд с ошибкой

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать», - сказал французский писатель и философ Дидро. И был, безо всякого сомнения, прав. Ради интереса я провела социологический мониторинг, опросив порядка 100 казанцев. 43% респондентов признались, что ходят в книжные магазины редко, 41% - ежемесячно. 39% уточнили, что художественную литературу читают преимущественно в книгах, а электронный текст хорош лишь для статей в интернете. Отсюда можно сделать вывод: казанцы сейчас мало читают. 71% опрошенных отмечают: менее 10 книг в год.

Большинство респондентов, среди которых было много студентов, ответили, что ходят в книжные магазины и библиотеки только тогда, когда преподаватели задают прочитать определенную книгу или нужно готовиться к сессии. Книги из интернета также скачивают немногие. Из любимых произведений в основном были указаны отголоски школьной программы - опять же то, что задавали, вернее, буквально заставляли читать учителя. Встретились и уникальные представители любителей чтения, у которых любимый автор - Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Однако ни один из них почему-то не написал его имя без ошибок.

- Печатную книгу ничто не заменит, - уверен инженер Алексей Котов. - Допустим, можно использовать электронные справочники, но я лично быстрее нахожу нужную информацию в печатном варианте. К тому же, когда читаешь печатную информацию, запоминаешь больше. Известный факт: люди, которые много читают, обладают очень хорошей памятью. А чтение печатных книг прежде всего развивает личность.