Что такое клининг? Большинство из нас не знают, что стоит за этим словом. Остальные лишь догадываются, что это связано с уборкой помещений. На самом деле клининг, клининговые услуги все активнее входят в нашу повседневную жизнь. Сегодня на рынке масса компаний, которые предлагают уборку не только квартир и частных домов, но и больших промышленных площадей.

Промышленный клининг

Современность такова, что многие компании сейчас не набирают в штат технический персонал. Уборщицы, уборщики сегодня не столь актуальны. Проще, а главное, эффективнее подписать договор с клининговой компанией, в котором указать все виды требуемых услуг, и перестать беспокоиться о чистоте в офисе или производственных помещениях. Всем будет заниматься выбранная вами организация. И ответственность нести тоже.

Что же предлагает промышленный клининг? На самом деле многое, и объем их услуг впечатляет. Это не пресловутая тетя Катя со шваброй в руке. Крупные сетевые клининговые компании имеют все необходимое оборудование для самых сложных операций, например для очистки окрасочного, холодильного оборудования, вентиляционной системы. Моют не только полы и стены, а еще чистят фасады, окна высотных зданий, а для этого необходимы промышленные альпинисты и соответствующее оборудование.

Клининговые компании предлагают услуги в таких серьезных и специфических отраслях промышленности, как нефтепереработка, нефтехимическая промышленность, тепловые электростанции и автозаправочные станции. Клинеры очищают наружную поверхность нефтяных резервуаров, прилегающую территорию вокруг нефтебаз и АЗС, занимаются утилизацией отходов и так далее.

Огромные площади современных торговых центров сложно вымыть человеку без специальной техники. Чтобы содержать в чистоте немалые площади, требуются поломоечные машины, промышленные и моющие пылесосы, а также роторные и подметальные машины, а это означает наличие специально обученного персонала. Всем перечисленным обладают клининговые компании. К слову, компании, которые нанимают клинеров, хорошо экономят. Им не надо платить зарплату, социальные выплаты в виде налогов, пенсионных отчислений, оплаты больничных листков - за все это несет ответственность руководитель клининговой организации.

Что касается оплаты, то ценник на уборку офисных и промышленных помещений варьируется от 30 до 85 рублей за квадратный метр.

Регулярная и генеральная уборка

Современная жизнь протекает на реактивных скоростях. Неделя проходит в режиме нон-стоп, а в выходные не хочется заморачивать себя уборкой по дому, лучше выехать на природу или провести уик-энд в каком-нибудь замечательном месте.

Молодые люди, прилично зарабатывающие, особенно не обремененные семейными узами, нашли для себя выход - обращаются в клининговую компанию. За каких-то два-три часа бригада уберет жилплощадь и наведет идеальный порядок.

Обычная уборка (протереть пыль, вымыть полы, вычистить санузел) жителю однокомнатной квартиры обойдется примерно в 1,5 тысячи рублей. Та же работа, но на площади от 100 до 150 кв. метров будет стоить около 3 тысяч рублей.

Ну а если требуется основательная уборка, тогда люди заказывают генеральную уборку. В нее входит многое, к примеру, помывка окон, очистка мягкой мебели, кухонной мебели и техники (холодильник, микроволновая печь и т. д.). Клинеры при влажной уборке не пропустят плинтусы. Если на ковролине или ламинате будет пятно, постараются вывести его специальными средствами. Для влажной уборки они используют моющие пылесосы и пароочистители. Результат можно сравнить с небольшим ремонтом. После такой уборки, которая может длиться и три дня (в зависимости от размера квартиры или дома), даже воздух становится чище. Ни пылинки, ни жирного подтека на кухне. Стоимость такой уборки - от 2 до 6 тысяч рублей в зависимости от площади помещения.

Только необходимо перед работой составить договор, в котором обязательно прописать ответственность клининговой компании за порчу имущества. К примеру, хороший работник знает, что ламинат мыть нельзя, только пылесосить и протирать влажной тряпкой. А поверхность мягкой мебели ни в коем случае не чистить хлорсодержащими средствами.

Уборка после ремонта

Этой услугой пользуются владельцы небольших офисов, торговых площадей и заботливые мужья, которые не хотят утруждать свою дорогую половинку оттиранием белил и краски. По признанию клинеров, это самая неблагодарная и трудоемкая работа: вынос строительного мусора, оттирание поверхностей от следов побелки, краски и прочего, мытье окон, дверей, полов. И это по нескольку раз, пока все не заблестит. Стоимость этой услуги больше, чем генеральная уборка, - от 3,5 тысячи рублей и выше.