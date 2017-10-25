Когда друзья узнают, что я получила жилье по социальной ипотеке в селе Габишево Лаишевского района, удивляются: как коренную казанку из Приволжского района занесло в такие края? Честно скажу, у меня как у соципотечницы в этом году выбор был небольшой - либо «Салават Купере» в Кировском районе, либо село Габишево… По карте Лаишевский район оказался мне ближе: от проспекта Победы, где живут мои родители, до Габишево 20 - 40 минут езды.

«Выйду на улицу, гляну на село…»

Не последнюю роль в выборе сыграла и экология, и сосновый массив рядом с нашими пятиэтажками, обилие озер и зеленых насаждений, ведь вокруг нас в основном постройки частного сектора. Село большое, с развитой инфраструктурой: есть и магазины, и поликлиника, и культурно-спортивный центр, и детский сад, и школа, куда ученики приезжают прямо на велосипедах.

В отличие от микрорайона «Салават Купере» в Габишево по соципотеке пока построено два дома на 56 и 60 квартир. Но проблемы, как показала практика, у жителей «Салават Купере» и габишевцев схожие.

Транспортный вопрос

В отличие от «салаватовцев» пробок в 7 - 8 утра по дороге в столицу практически не бывает. Транспортный вопрос здесь насущный: большинство жителей наших домов (за исключением пенсионеров, декретниц и местных) работают в Казани. Транспортное сообщение поселка с городом ограничивается несколькими пригородными автобусами, но цена билета кусается. Так, проезд на автобусе 103-го маршрута обойдется в 60 рублей в один конец. Если в семье двое работающих или учащихся в Казани, сумма выходит немаленькая - минимум 240 рублей в день тратится на дорогу. И никаких льгот и проездных! А ведь еще молодым семьям - основной части наших жителей, надо платить ипотеку и за коммунальные платежи… Но меня как работающего человека больше всего беспокоит другой факт - последний автобус с проспекта Победы в Габишево и в будни, и в выходные отправляется в 18.40. Получается, задержись я на работе хоть на минуту, на автобус мне не успеть! Про вечерний культпоход в кино или театр вообще молчу… Конечно, в экстренном случае на помощь придут таксисты, стоящие неподалеку от автобусной остановки. Но за поездку с комфортом мне с ребенком придется выложить как минимум 200 рублей. Неудивительно, что многие жители - автовладельцы. Так, моя соседка, поездив с месяц на автобусе, быстренько взяла кредит и купила подержанное авто. Теперь до работы в Дербышках по прямой дороге она добирается за 45 минут.

Плюсы и минусы жизни на селе

Можно предположить, что соципотечников, еще не переехавших в новое жилье (а таковых, судя по пустующим квартирам, немало), пугают именно транспортные расходы или отсутствие собственного автомобиля. Хотя, поговорив с соседями, пришла к выводу: у каждого свои причины. Кто-то не может съехать от родственников в Казани, поскольку ухаживает за ними; кто-то понимает, что в связи с переездом ребенку придется менять школу, а чадо никак этого не хочет… Некоторые уже продали квартиры. Спрос на жилье в селе хоть и не ахти какой, но есть - наши новостройки небольшие по площади, да и стоимость квадратного метра ниже, чем в Казани. Экономить семейный бюджет помогает сниженный тариф за электроэнергию, а также индивидуальное газовое отопление. Я, например, в октябре, уезжая утром на работу, и вовсе выключала отопление до вечера - экономия в платежке за газ налицо! В любом случае несравнимо с бешеными счетами за отопление у казанцев.

Нет и огромных очередей, чтобы устроить ребенка в местный детский садик. Кстати, детсадов поблизости с нами два - один в Габишево, другой в Песчаных Ковалях. Новоиспеченные ученики говорят, что в классах всего по 12 - 15 ребят. А за питание они платят чуть ли не вдвое меньше казанских школьников.

«Мне здесь нравится!» - говорит моя новая знакомая, переехавшая с мужем и двумя детьми пусть в небольшую, зато свою квартиру. Как призналась она, до того как увидели квартиру, думали, что продадут ее и купят подходящее жилье в Казани. Но приехали, посмотрели и решили остаться - привлекло спокойствие, экология, свежий воздух. «В городе как-то тесно, напряженно, много машин, а здесь просторно, прямо душа отдыхает», - говорит Алина. Дочка пошла в габишевскую школу, Алина пока в декретном отпуске с сынишкой. В город выбираются чаще всего на своей машине.

«Я за рулем, доехать до города мне не проблема, - говорит еще одна моя соседка. - Сына устроила в местный садик, но, работая до пяти, все равно не успеваю его вовремя забирать. Приходится просить сестру, которая живет рядом. Свежий воздух и своя квартира, конечно, хорошо, но так не хватает продуктового магазина рядом с нашими домами! Те, что в селе, работают до 6 вечера… Да и почтальоны пока не хотят доносить до нас почту. Квитанции забирают с почты и раскладывают по ящикам сами жители».

О качестве воды

Другой вопрос, постоянно волнующий жителей микрорайона, - проблема с водой: то нет напора, то она ржавая и с запахом железа. Ну как, скажите, в такой мыться?! А ведь у нас собственная скважина и в подвале установлены фильтры для воды. Никаких проблем вроде быть не должно, но... Летом ситуация достигла такого апогея, что для решения вопроса пришлось вызвать один из местных телеканалов. Сюжет показали, дома подключили к центральному водоснабжению поселка, но время от времени жители домов строчат жалобы в УК по поводу качества воды. УК пытается устранить проблемы - и вода на какое-то время становится чистой, потом опять некачественной...

С остановки - с фонариком

Местная администрация тоже решает проблемы новоселов. Так, недавно была построена сквозная дорога от наших домов к центру поселка, и теперь соципотечники тратят меньше времени, чтобы проводить детей в садик и школу. Вот еще решить бы вопрос с освещением вдоль заасфальтированной дороги, что положили в мае к нашим домам! А пока в вечернее время, как и в «Салават Купере», мы ходим от автобусной остановки с фонариками. Иногда навстречу выбегают бродячие собаки, нашедшие свой приют на территории строительного магазина. Становится жутковато, когда представишь, что они могут наброситься.

Не решена проблема и с остановочным павильоном. Где укрываться нам от дождя и ветра в ожидании автобуса? Своя машина ведь тоже может сломаться… А о специальном покрытии на детской площадке молодые мамы только мечтают. Пока же в ненастную погоду детишки приносят всю грязь с площадки домой.

Кто, если не мы?

Новоселы не унывают: создав группу в одной из социальных сетей, они живо обсуждают все волнующие их проблемы. Внезапно погас свет, потерялся котенок, надо повесить люстру, забрать нужное лекарство из казанской аптеки или подвезти до города? В группе всегда найдутся отзывчивые люди, кто бескорыстно придет на помощь или хотя бы поможет советом, и это только радует. Не пошумишь тут рано утром и после 11 вечера - тут же вычислят нарушителя… Часть проблем удалось решить.

Например, как только возникли споры по поводу парковки автомобилей во дворе, инициативные ребята купили краску, сделали разметку, и недовольных не стало. Почти во всех палисадниках сами жители разбили цветники. Увы, от вандализма в подъездах, как показала практика, не застрахованы ни жители соципотечного жилья, ни коммерческого... Главное - были бы хорошие соседи!