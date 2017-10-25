Учебный год в самом разгаре, и на наш редакционный телефон продолжают поступать звонки читателей, интересующихся, какой должна быть дневная учебная нагрузка для школьников разных возрастов. Родителей волнует, сколько по времени должно занимать выполнение домашних заданий, а также как часто нужно проветривать классы во время занятий.

Сколько должно быть в день уроков?

По поводу учебных нагрузок специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ пояснили: в соответствии с требованиями п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для учеников 1-х классов не должен превышать 4 уроков, для учеников 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, для учеников 5 - 7-х классов - не более 7 уроков, для обучающихся в 8 - 11-х классах - не более 8 уроков. Увеличение нагрузки на один урок допускается лишь раз в неделю и только за счет урока физической культуры для учащихся начальной школы.

Про факультатив

Сейчас для многих родителей стала актуальна проблема факультативных занятий. Оказывается, как пояснили специалисты, и здесь есть свои правила. Во-первых, расписание уроков для обязательных и факультативных занятий составляется отдельно. Кроме того, руководству школы необходимо учесть, что факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. А между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Сколько времени тратить на домашние задания?

«Мой сын и не думает садиться дома за уроки. Говорит, что делает все на переменках в школе или запоминает на уроке!» - восклицает знакомая нашей семьи. Что ж, остается только порадоваться за ее ребенка-вундеркинда. Есть и такие родители, которые утверждают: ребенка от уроков дома не оторвать. «Задают столько, что дочь сидит до полуночи», - жалуется моя соседка.

Что касается времени, которое школьник должен тратить на выполнение домашних заданий, то здесь тоже есть свои нормативы, пояснили специалисты Роспотребнадзора по Татарстану. В соответствии с требованиями п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» объем домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты времени на их выполнение не превышали: во 2 - 3-м классах - 1,5 часа, в 4 - 5-м - 2 часа, в 6 - 8-х классах - 2,5 часа, в 9 - 11-х классах - до 3,5 часа.

Если в классе душно…

«После того как дали отопление, в классах нашей школы стало душно. Как часто можно проветривать кабинеты?» - еще один распространенный вопрос читателей. В Роспотребнадзоре пояснили: проветривание в школах осуществляется в соответствии с требованиями п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». И родители, и педагоги должны знать: учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. Кроме того, до начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений, продолжительность которого определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.