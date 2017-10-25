Главный тренер ФК «Рубин» прокомментировал поражение в 1/8 финала Кубка России.

- У вас есть понимание почему у команды сложности с креативом? Можно это исправить с действующим составом?

- Думаю, что да. Мы неплохо работаем, есть понимание того, что мы хотим. У нас моментов в каждой игре немало. Будем забивать – все будет нормально.

- Вы сказали, что в Кубке России будет ротация. В итоге изменения только в линии зашиты. Не кажется это решение ошибочным?

- Нет, не кажется. В первом тайме несколько выпадал Набиуллин, в атаке не было активности с левого фланга. Во втором тайме активность появилась. Что касается нападения – хотели поставить другую пару, но концовку предыдущего матча они сыграли неплохо и решили оставить.

- У вас есть понимание сколько еще нужно времени, чтобы желаемый рисунок игры появился?

- Думаю, в ближайшие туры. Уверенность есть.