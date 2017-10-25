Главный тренер ПФК «Крылья Советов» поделился эмоциями от победы в 1/8 финала Кубка России.

- Следующая игра для вас против «Спартака», что ждете от нее?

- Вы глубоко копнули. Мы три игры в ФНЛ выиграть не можем, а вы заговорили о «Спартаке» сразу. Сейчас эта команда набрала хороший ход. Я наблюдаю за «Рубином», за Бердыевым, общались с ним один раз. Можно сказать, что где-то эту команду, ее тактику, стратегию я даже немного понимаю и знаю. Мы готовились к игре, в каких-то моментах не получилось, где-то нам повезло. Это футбол, не всегда выигрывают сильнейшие.

- Вас удивило, что «Рубин» вышел на матч в 5 защитников?

- Когда эта тактика приносит положительный результат в РФПЛ, то почему нельзя так играть с командой ФНЛ? Это тактика, которую «от и до» знает ваша команда. Мы тоже периодически меняем тактику, исходя из соперника. Можно менять много раз, но если не забивать – победы не будет. Сегодня мы забили на один гол больше, чем я доволен, - передает слова Андрея Тихонова корреспондент «КВ».