Волейболистки казанского «Динамо» в четвертом туре чемпионата России по волейболу в Красноярске встретились с местным «Енисеем». Сибирячки до этого переиграли московское «Динамо» (3:0), и были полны решимости продолжить победную серию с волжанками.

Однако не вышло – совсем не вышло. По-прежнему летела у наших подача, блистала в атаке Маммадова, и хотя хозяйки упрямо не сдавались, против мастерства наших девушек не было приема. В итоге – уверенная победа казанского «Динамо» - 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) и третье место (пока) в турнирной таблице.Теперь динамовки переключатся на матчи Кубка России – 1 ноября наши девчата сразятся с ВК «Воронеж» в Казани.