В Татарстане не снижается количество преступлений, совершенных с использованием сотовой связи и сети Интернет.

Соответствующая информация прозвучала на пресс-конференции по теме «Противодействие мошенничествам в социальной сфере» в МВД РТ от заместителя начальника Управления уголовного розыска МВД по РТ Тимура Шакирзянова.

Он отметил, что проблема в области данных преступлений не теряет своей актуальности. За месяц ущерб от дистанционных преступлений с использованием сотовой связи и сети Интернет составляет 2-3 млн рублей.