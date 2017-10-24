Вопросы на знание этнографии нашей республики в этом году добавлены в Большой этнографический диктант впервые, отметила Гузель Шарипова, заместитель министра культуры РТ и региональный координатор всероссийской акции на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Диктант включает 30 вопросов. В этом году новшество заключается в том, что десять из 30 вопросов будут региональными. То есть, 20 вопросов на знание этнографии Российской Федерации и десять – на знание регионального сегмента. Последние вопросы подготовили наши специалисты из Казанского федерального университета», – пояснила спикер.

Также было отмечено, что студенты и сотрудники К(П)ФУ вполне заслуженно принимают участие в подготовке диктанта, поскольку Казанская этнографическая школа – одна из старейших в стране. Между тем, сами жители Татарстана в прошлом году показали лучшие результаты, набрав в среднем 81,3 балла из 100 возможных.

В этом году Большой этнографический диктант в республике пройдет на 22 площадках, две из которых новые. Все желающие ответить на вопросы смогут теперь и в К(П)ФУ, и в Доме дружбы народов республики в Лениногорске. В целом по стране под проверку знаний «отдано» 1,5 тысячи площадок.

Татарстанские организованные территории – это филиалы Дома дружбы народов РТ, дома культуры, школы, библиотеки. В каждом муниципалитете, где проводится акция, будут определены ответственные лица – специалисты-этнографы, а также волонтеры и представители общественных организаций.