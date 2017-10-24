Заявление от 80-летней женщины накануне поступило в полицию.
Казанская пенсионерка стала жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба МВД по РТ. В своем заявлении в правоохранительные органы 80-летняя женщина поведала, что к ней на остановке общественного транспорта подошла незнакомка и справилась о здоровье. Услышав рассказа о боли в ногах, мошенница убедила пенсионерку, что на последней лежит порча и сглаз. Злоумышленница предложила женщине принести свои сбережения и провести ритуал очищения. Пенсионерка передала «целительнице» 100 тысяч рублей, она провела ряд манипуляций и вернула пакет пострадавшей.
Придя домой, пенсионерка обнаружила в пакете вместо денег стопку бумаги. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Loading...